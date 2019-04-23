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Жизнь

Часовня на месте гибели Михаила Евдокимова может рухнуть

Часовня архангела Михаила на месте гибели бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдкомиова разрушается, а денег на ее восстановления нет, сообщает ГТРК «Алтай».

Часовня на месте гибели Михаила Евдокимова.
Часовня на месте гибели Михаила Евдокимова.
Скриншот видео vesti22.tv

Во время очередного субботника у поворота на село Плешково, где произошла трагедия, руководитель комитета памяти Евдокимова Раиса Коновалова рассказала, что часовня может разрушиться, если за ней не ухаживать системно.

У комитета нет денег на восстановление. Активисты обратились в правительство Алтайского края, чтобы часовню поставили на баланс Зонального района, что позволит получить средства на ее реконструкцию.

Часовню открыли 20 июля 2006 года. Там же установили мемориальный камень в память о Михаиле Евдокимове, высадили березы и цветы.

Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в результате автокатастрофы. В тот день он вместе с супругой, водителем Иваном Зуевым и охранником Александром Устиновым ехал по Чуйскому тракту из села Верх-Обское в село Полковниково.

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