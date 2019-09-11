Части бюджетников в Барнауле поднимут оклады

Работникам казенных учреждений в Барнауле на 15% поднимут оклады. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы краевой столицы Вячеслав Франк.

Документ датирован 6 сентября. В тексте распоряжения говорится, что в целях повышения уровня оплаты труда работников казенных учреждений Барнаула органам местного самоуправления необходимо принять меры по увеличению на 15% должностных окладов (ставок) работников МКУ.

Также в документе отмечается, что при повышении должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике поручено осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией данного распоряжения.

Отметим, что в июле текущего года в городской администрации было также подписано распоряжение о повышении на 4,3% должностных окладов (ставок) работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений.