Чего лишились и что приобрели торговые центры Барнаула из-за кризиса

Кризис заставил барнаульские торговые центры меняться. Потеряв крупных якорных арендаторов, они начали пробовать собственные проекты, но не все оказались удачными. Также очевидно, что моллы подешевели: в них стало больше дискаунтеров и сетевых магазинов, рассчитанных на покупателей с невысоким достатком. Что еще произошло с ТРЦ Барнаула, разбирался altapress.ru.

Краткое содержание

1. Гастромаркеты провалились

Покупатели не оценили фермерские рынки и гастромаркеты в барнаульских ТРЦ — в 2018 году их стали закрывать или урезать по площади.

Такие форматы начали появляться в ТРЦ в 2016-м. Тогда моллы лишились крупных «продуктовых» арендаторов и до 20% трафика покупателей. Логика опиралась на распиаренные федеральные тренды: якобы среди покупателей появляется больше людей, которые не хотят готовить и им нужны блюда навынос.

В числе пионеров, открывших рынки и гастромаркеты, были ТРЦ «Европа», «Арена», «Весна», «Норд-Вест». Но они не стали магнитом для покупателей, потому что не нашли достаточного количества фермеров-арендаторов и начали продавать товары как в обычных сетевых магазинах.

Продуктовый рынок в ТРЦ «Европа». www.skyscrapercity.com

Девелоперы строящихся торговых центров, скорее всего, тоже откажутся от крупных рынков, потому что они отпугивают сетевые магазины. «Известные продуктовые ритейлеры в числе первых в списке желаемых арендаторов. Если они встанут рядом с рынком, то, скорее всего, потеряют объем продаж сыров, колбас, хлебобулочных изделий и другой продукции»", — поясняет один из барнаульских предпринимателей.

Впрочем, пока рынок сохранился в «Праздничном». Проект анонсировали в феврале 2018 года. Он получил название «Город огород», занял треть площади первого продуктового магазина молла, став соседом «Магнита».

Также небольшой рынок решили сохранить новые собственники «Весны», оставив по одному прилавку для пекарни, колбас, фруктов, молочки и ряда других товаров.

«Мы хотим, чтобы у покупателя был выбор», — говорит Марсель Сатаев, управляющий ТРЦ «Весна».

Продуктовый магазин «Пятерочка». Анна Зайкова

2. Сети возвращаются

C середины 2018 года ТРЦ снова начали заполняться сетевыми магазинами.

Ирина Клюкина,

замдиректора по развитию ТЦ «Алтай»:

Площади пустовать не могут. Плюс торговые центры должны предложить покупателям еще и продукты. Поэтому они начали приглашать сети, которые до недавних пор развивали классический формат «у дома».

В числе партнеров чаще оказываются сети, настроенные на быстрое развитие, — «Магнит», «Ярче», «Пятерочка». «Мы вели переговоры с „Бахетле“, но они слишком долго принимают решение, поэтому в „Весне“ открылась „Пятерочка“», — рассказал Марсель Сатаев.

Подобными арендаторами обзавелись «Европа», «Вавилон», бывший магазин «Формула М2» (там «Пятерочка» откроет своей самый большой магазин в Барнауле, опередив «Ленту», которая слишком долго думала).

Следующий шаг, говорит девелопер, который планирует через год-полтора открыть ТРЦ в Барнауле, — появление продуктовых кластеров: «В Сибири масса производителей продуктов, которые сейчас развивают собственные розничные сети магазинов. Их можно собрать в одном месте, тем самым сформировав совершенно новый для Барнаула формат продуктовой розницы».

3. Развлекательные центры подешевеют

Моллы продолжают открывать игровые центры. Самый крупный, в ТРЦ «Галактика», занимает 4 тыс. «квадратов». В других центрах размещают площадки поскромнее — 1,5−2 тыс. кв. м — или сдают площадь нескольким арендаторам (как в ТРЦ «Арена»).

ТРЦ «Весна». Altpress.ru.

Подобных мест стало настолько много, что вскоре это приведет к ценовой конкуренции. «Пока мы изучаем город и рынок, — рассказывает Сатаев. — Нет однозначного понимания, какая концепция сработает в „Весне“. В Уфе есть торговый центр, в котором детская игровая зона полностью бесплатная».

Также моллы озаботились повышением рентабельности детских центров. Некоторые стали нанимать специалистов, которые целенаправленно привлекают посетителей. Они сотрудничают с коммерческими детсадами и другими детскими коллективами, устраивают тематические праздники, собирают встречи сообществ из соцсетей, организуют мастер-классы.

Но пока девелоперы признают: «игровые» — это дополнительный сервис, а не ведущее место привлечения людей, которые станут покупателями. Часто из-за цены или страха после пожара в кемеровской «Зимней вишне» родители не могут надолго оставить там детей.

4. Местный общепит

На фуд-кортах ТРЦ появляется больше местных фастфудов и кафе. Они разбавляют федеральные и мировые сетевые проекты вроде «Макдоналдса», Burger King, KFC и др. В числе местных кафе — Doggerr, Chicago express, «Ганс», «5 специй», «Матрешки» и другие.

Пока не все заведения пользуются популярностью у местной публики. Одна из причин — неотлаженный сервис. Например, клиенту приходится в три раза дольше ждать свой заказ, чем в соседнем сетевом кафе, и не всегда он получает блюдо ожидаемого качества.

Не исключено, что провальные проекты потеснят федеральные сети, которые возобновляют свое развитие в регионах. В «Весне», например, могут появиться сетевые рестораны восточной кухни.

Шопинг-маршрут. архив «Я покупаю»

5. Фэшн без развития

В Барнауле почти перестали открывать магазины одежды и обуви новых марок. «Все торговые центры сейчас занимаются тем, что переманивают арендаторов друг у друга. Мы их „размазываем по тарелке“», — говорила на круглом столе по ритейлу в ИД «Алтапресс» Ирина Клюкина.

«Сегодня на вес золота информация о ритейлерах, которые планируют открываться в регионах. Пока не удается привести в Барнаул новые бренды», — говорит Анна Поломошнова, представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ».

В результате некоторые торговые центры стали похожи друг на друга: там работают одни и те же магазины или точки, которые предлагают товары без брендов, закупленные на фабриках Китая, Турции, Белоруссии и т.д.

Тренд подтверждает запуск в Индустриальном районе торгового центра «Заря». В нем разместились давно известные магазины местных или региональных предпринимателей: «Гольфстрим», «Мокрый нос», «Цимус» и другие.

6. Дискаунтер с «подкрашенными губками»

Торговые центры пытаются сдержать натиск дискаунтеров, чтобы не размывать свою ценовую нишу — «средний» и «средний плюс». Но федеральные игроки вроде Familia, «Фэмили», Fix Priсe и Kari умеют убедить ТРЦ в том, что они нужны.

Шопинг. Покупки. СС0

Ирина Клюкина,

замдиректора по развитию ТЦ «Алтай»:

Плюс начинают развиваться шоу-румы. Это такие дискаунтеры «с подкрашенными губками». Их владельцы прекрасно пользуются новыми каналами продвижения — соцсетями. Также они делают ставку на быструю смену коллекций и предлагают не отдельные вещи, а максимально полный look (набор одежды, обуви и аксессуаров).

Возможно, на второй план уйдут дискаунтеры типа «одежда для всей семьи», которые предлагают максимально дешевые товары соответствующего качества. Покупатель их не очень жалует, но пока они остаются на площадях, занятых год-два назад.

Альтернативой откровенным дискаунтерам попытались стать аутлет-центры. В оригинале этот формат должен предлагать вещи известных брендов по очень низкой цене — ритейлеры специально сбывают их, чтобы освободить полки от старых коллекций.

Однако покупатели говорят, что найти классический аутлет в Барнауле сложно — в имеющихся представлен «все тот же Китай» и небольшое количество известных марок. Низкая цена получается за счет льгот по аренде, экономии на консультантах и уборщицах.

7. Плюс спорт

В нескольких ТРЦ Барнаула открылись фитнес-центры. Собственник ТРЦ «Арена» «Концерн СВ» не побоялся заявить собственный люксовый формат. В других торговых центрах это направление развивают местные предприниматели.

В целом такой тандем оправдал себя. В ТРЦ формируется дополнительный трафик покупателей: идя на тренировку или с нее, человек совершает покупки в магазинах или на фуд-корте. Фитнес-операторы получают просторные помещения и могут предложить лучший сервис.

Сергей Зубков,

собственник клубов «Сафари»:

Другое дело, что сейчас сам фитнес менее востребован из-за снижения платежеспособности населения. Но мы вложили в новый зал в «Гулливере» крупную сумму и намерены развивать этот бизнес.

Зубков говорит, что из-за низкой платежеспособности барнаульцев сюда вряд ли придут федеральные операторы. «Тому же Alex Fitnes (сеть собиралась открыть зал в ТРЦ „Пионер“ — прим. ред.) выгоднее работать в Новосибирске», — добавляет Зубков.

Шопинг. СС0.

8. Тематические ТРЦ

Во второй половине 2018 года в Барнауле возобновили строительство нескольких крупных торговых центров. Эти проекты заявлялись до кризиса 2015 года как крупные тематические кластеры. Например, «Концерн СВ» начал возводить автомобильный торговый центр рядом с «Ареной».

Также несколько проектов анонсировано на градостроительных советах Барнаула — там девелоперы защищают архитектуру будущих зданий. Часто в них предполагается размещение автосервиса и салонов отдельных брендов. Это связано с тем, что производители автомобилей, которые развивают продажи в регионе, постоянно повышают требования к торговым площадям и в некоторых случаях выгоднее построить новое здание, чем переоборудовать старое.