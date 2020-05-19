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Жизнь

Четвертый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Алтайском крае

В Алтайском крае скончался четвертый пациент с подтвержденным заражением COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по коронавирусу.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Соответствующая информация опубликована в сводке летальных случаев по стране за минувшие сутки по данным на 19 мая.

«Алтайский край — 1», — говорится в документах оперштаба РФ.

Таким образом, за время распространения инфекции в Алтайском крае зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с коронавирусом.

Всего за сутки в России подтверждено 115 летальных случаев. Наибольшее количество в Москве — 71.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Напомним в ночь на 24 апреля в Алтайском крае зарегистрировали первый случай смерти пациента с коронавирусом — мужчина 1963 года рождения, житель села Логовское.

4 мая стало известно о втором случае — мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска.

5 мая в госпитале барнаульской горбольницы № 5 умерла жительница Барнаула 1946 года рождения — третий случай.

По данным на 19 мая, число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 1000.

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