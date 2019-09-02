Чистят зубы при всех. Эксперт рассказала, какие правила приличия нарушают в Барнауле

Жительница Барнаула Евгения Скиба училась у Уильяма Хансона, специалиста по этикету королевы Елизаветы II. Уже четыре года она работает тренером по хорошим манерам. В интервью altapress.ru эксперт объяснила, зачем обычному человеку знать этикет, и рассказала о правилах, которые чаще всего нарушают барнаульцы.

Как девушке сидеть элегантно

— Евгения , обыватель , услышав слово «этикет», может подумать: «Зачем он мне? Я вряд ли окажусь при дворе английской королевы». Что бы вы ему ответили?

— Я это часто слышу (смеется — прим. altapress.ru). Во-первых, вы никогда не знаете наверняка, где окажетесь. А во-вторых, этикет не ограничивается правилами поведения при дворе английской королевы.

Знания этикета нужны каждый день. Это элементарная вежливость и уважение в первую очередь к себе. Обычно об этикете ничего не хотят знать люди, которые им почти не владеют. От их действий окружающие страдают больше всего.

Недавно у меня был тренинг для женщин, которые занимаются бизнесом. Мы долго обсуждали тему, когда уместно переходить с «вы» на «ты». Большинство людей сейчас не считают нужным уточнить, удобно ли это собеседнику.

Вторая распространенная ситуация касается обращения. Человека следует называть так, как он представился при знакомстве. Предлагать свой вариант неэтично, особенно панибратские вариации, которые, мягко говоря, могут не устроить партнера. Подобные нюансы способны сильно повлиять на отношения и итог разговора.

Пока я не начала заниматься этикетом, не знала, как следует сидеть девушке в обществе, чтобы это выглядело красиво. Сейчас такое умение особенно важно, ведь на любом мероприятии вас могут сфотографировать.

Была неловкая ситуация — на случайном фото с одного проекта я сижу с прямой спиной, ноги вместе, а девушка рядом со мной сидит, скажем так, не очень элегантно. Я больше чем уверена, что она бы не хотела так выглядеть на фото, а оно попало в Сеть.

— Получается , что этикет охватывает все сферы жизни?

— Я считаю, что да. Это правила поведения в обществе. Они существовали даже в пещере у древнего человека, со временем трансформировались. Для меня этикет это, прежде всего, рациональное поведение в ситуациях, в которых люди оказываются каждый день. В основе лежит принцип «комфортно мне, комфортно со мной».

Чаще всего люди вспоминают столовый этикет, но есть также светский, деловой, а еще правила протокола — их используют во время официальных взаимодействий государственных лидеров.

Этикет гибкий, он изменяется в зависимости от условий общения. Протокол — жесткий и консервативный.

— Кто определяет правила этикета? Есть ли какой-то эталон?

— Это сложный вопрос. В разных странах этикет разный. Однако есть признанные эксперты в этой области, они работают с вип-персонами, в государственных органах, при дворе монархов и в их семьях. Я проходила обучение у таких профи (см. досье).

Сейчас в Instagram процветают аккаунты об этикете, в которых декларируются фейковые правила. Их ведут люди, которые называют себя экспертами, но по факту ими не являются. Тех, кто с ними вступает в споры в комментариях, они блокируют.

Некоторые правила можно усвоить только при живом общении, в каждой ситуации есть тонкости. Поэтому я в своем аккаунте примеры стараюсь не разбирать. Те, кому интересно найти ответы на вопросы об этикете, приходят ко мне на консультации или тренинги.

Ксения Маркова, признанный эксперт по европейскому этикету, недавно выпустила статью о том, стоит ли вытаскивать лимон из чая. Она опросила специалистов в разных странах, у каждого было свое мнение и аргументы, у некоторых они совпадали. А один эксперт написал: лимон не нужно класть в чай, ведь он портит его вкус.

Это неэтично: смартфон и интернет

Телефон на столе — Нельзя класть мобильный телефон на стол. Так вы показываете собеседнику, что он вам не очень интересен. Если вы ждете важный звонок, стоит заранее об этом предупредить. Нельзя сидеть в чате, когда вы общаетесь с кем-то лично. Телефон нужно убрать в сумку и поставить на беззвучный режим. Общение в мессенджере — Когда вы к кому-то обращаетесь в мессенджере по делу, в первом же сообщении излагайте его суть. Не стоит писать сначала «Добрый день» и ждать, когда вам ответят. Такие сообщения вызывают недоумение. Голосовые сообщения в групповых чатах недопустимы. С ними вообще нужно быть осторожными, подумать, удобно ли человеку их слушать в данный момент. Негатив в комментариях — Вас никто не может ограничить писать негативные комментарии к постам в социальных сетях. Вопрос в том, чего вы хотите этим добиться. Если у вас есть какая-то конструктивная критика, лучше вежливо написать ее человеку в личные сообщения.

Фото , которым никто не похвастается

— Каждый человек усваивает определенные правила поведения , которые считает верными. Но иногда попадает в среду , где они не действуют. Например , приезжает из деревни в город или наоборот. Что делать в таких случаях?

— Зависит от того, что человек хочет получить. Я, например, не всегда могу следовать правилам этикета.

Есть универсальные принципы, которые стоит учитывать всегда. Первое — если кто-то, с вашей точки зрения, нарушает этикет, ему нельзя делать замечание в обществе. Предпочтительный вариант поведения — не обратить внимания.

Второе — моменты, связанные с интимной стороной жизни, лучше не афишировать. Например, не стоит пользоваться зубочисткой при всех. Ее нужно взять и выйти в дамскую комнату. Это правило нарушают очень часто — к сожалению, я такое постоянно наблюдаю в заведениях Барнаула.

В остальном я стараюсь вести себя соответственно тому обществу, в котором нахожусь. Например, не стану есть банан приборами на отдыхе, если люди вокруг его чистят и едят руками.

— А фрукты нужно есть приборами?

— Если мы в ресторане, и нам их сервировали, то да.

— Часто успех коммуникации определяется не столько этикетом , сколько тем , примут ли тебя за своего.

— Да, согласна. Мне не всегда бывает комфортно. Когда мои знакомые узнают, что я занимаюсь этикетом, то часто шутят: «Я больше никогда не пойду с тобой в ресторан».

Эксперт в нашей сфере Лариса Эванс как-то сказала: «Будет грустно, если весь мир превратится в фаст-фуд». Я с ней согласна. Существуют сферы, в которых без правил не обойтись, это уместно и красиво.

К тому же, чтобы попасть, например, в деловое сообщество, требуются хотя бы базовые знания этикета. Большинство людей хотят жить в достатке, для этого нужно подтягивать в том числе soft skills.

— Можно ли сказать , что этикет упрощает общение?

— Да , безусловно. Он задумывался как система сигналов , понятная всем. Они помогают избегать неловких ситуаций и нарушения личностных границ.

Когда речь идет о встречах мировых лидеров, которые регулирует протокол, это особенно заметно. Знаки взаимного уважения должны адекватно считываться, иначе случится конфликт или нелепая ситуация.

На тренингах я показываю фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский и его команда находятся на встрече международного уровня. Всем, кто ее видит, становится смешно. Представители встречающей стороны одеты в костюмы с идеальной посадкой.

На Зеленском — джинсы, расстегнутая рубашка, а один человек из его команды в бейсбольной кепке. Ощущение, что парни проводили время в баре, и вдруг решили заехать на переговоры. Гуру этикета говорят, что таким фото никто не похвастается и не повесит его в офисе.

В 2018 году после футбольного матча Хорватии и Франции была ситуация, непонятная широкой аудитории. Но ее строго, хотя и не очевидно, регулирует протокол.

Во время дождя над Владимиром Путиным раскрыли зонт, а над президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая стояла рядом, нет. Многие пользователи соцсетей обвинили Путина, что он не дал зонт женщине.

На самом же деле это была недоработка ее службы протокола. Наш президент не имел права вмешиваться, это не было оговорено. Здесь вопрос совсем не о благородстве и рыцарских поступках, он не мог дать зонт в соответствии с установленными правилами.

Это неэтично: еда

Бургеры руками — Закрытые бутерброды и бургеры по правилам этикета едят приборами. Однако если вы пришли в кафе с кем-то близким и нет цели показать хорошие манеры, можете есть их и руками, аккуратно обернув салфеткой, чтобы соус не попал на одежду. Открытые бутерброды едят руками. Еда на улице — На улице есть и пить по правилам этикета нельзя. Даже мороженное. В моем детстве этому правилу следовали строго. Сейчас культура фаст-фуда — мы едим на ходу, не можем расслабиться в бешеном ритме. Выглядит это не эстетично, согласитесь. Не говоря уже о гигиенических нюансах. Лучше избегать таких ситуаций. Чай в пакетике — Нитку от чайного пакетика не стоит наматывать на ложку, чтобы выжать (а потом еще и разматывать). Нужно аккуратно отжать пакетик ложкой, достать и положить в специальную посуду.

Некоторые ситуации лучше «проглотить»

— Сейчас в прессе обсуждают , как Меган Маркл не соблюдает этикет английского двора. Что вы думаете по этому поводу?

— Англия лучше всего сохранила традиции, но даже там они разрушаются. То, что Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри — это, конечно, чудо. Разведенная девушка 37 лет с темным цветом кожи, американка, по всем канонам не могла стать частью королевской семьи в Англии, но тем не менее стала.

Мир меняется, и эти изменения влияют на этикет. То, что раньше было неприемлемо, сейчас может быть расценено наоборот. Пример из России — в июле 2019 года в московском метро запустили новый текст с просьбой уступать места определенным категориям пассажиров. Раньше в их числе называли беременных женщин, а в новом варианте оставили просто женщин.

Москвичи разместили петицию в интернете с требованием снова поменять обращение, потому что увидели в нем дискриминацию. С одной стороны, мы все находимся в равных условиях, оплачиваем проезд, почему мужчины должны уступать место женщинам? С другой, — среди них есть те, кто делает это из чувства благородства, когда видят даму на каблуках или в положении.

Но сегодня некоторые женщины ощущают себя ущемленными, если им уступают место в транспорте.

— Психологи дают совет , который , кажется , противоречит правилам этикета. Если тебе что-то не нравится , скажи , иначе , как партнер об этом догадается. Как быть вежливому человеку?

— Сказать о своем недовольстве можно по-разному. Здесь стоит все обдумать, подобрать слова. Я считаю, что есть ситуации, которые лучше «проглотить», чем высказывать претензии. Если же вы все-таки решили сделать замечание, постарайтесь быть тактичным.

Допустим вас пригласили в гости на обед. Хозяйка старалась, сервировала стол, но вы увидели грязный прибор. По правилам этикета нужно не обращать на это внимание и продолжать есть. Но я сама, честно говоря, не смогла бы так поступить, попросила бы другой прибор и поставила бы хозяйку в неловкое положение.

Еще я могла бы протереть прибор салфеткой, что тоже, вероятно, произведет не лучшее впечатление. У меня была такая ситуация, и я сама чувствовала себя очень неловко. Кстати в заведении это правило не действует — там мы безоговорочно просим заменить приборы.

— Кто прав , с точки зрения этикета , в ситуации барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой , которая разместила в соцсетях фото в купальнике?

— С точки зрения делового этикета, такие фото в социальные сети лучше не выставлять. Хотя по-человечески я ее понимаю. Это была ее личная страница, тем более фото было выставлено как пример ЗОЖ. Однако люди не всегда осознают, в каком контексте аудитория воспримет то, что они размещают в интернете на своих страницах.

Учителя, как и любые другие люди, имеют право на личную жизнь. Они ходят на пляж, в бары, их можно там встретить, и это нормально. Другой вопрос в позиционировании — что вы хотите показать в своих социальных сетях. На счет интернета важно помнить правило: все, что вы разместите, может быть использовано против вас.

Это неэтично: дом и офис

Яркая одежда в офисе — Девушкам стоит придерживаться делового дресс-кода, особенно это касается консервативных компаний вроде банков. Одежда не должна навязчиво подчеркивать женственность и сексуальность. Стоит выбирать спокойные оттенки для маникюра и не отращивать слишком длинные ногти. «Ты» или «Вы» — К незнакомому человеку нужно обращаться на «вы». Если вы хотите перейти на «ты», спросите, готов ли к этому ваш собеседник. Если спрашивают вас, помните, что вы не обязаны соглашаться — можете вежливо отказать. Некоторые эксперты не рекомендуют переходить на «ты» с домашним персоналом. Также это может быть не комфортно с руководителем. Есть отношения, в которых нужна дистанция. Дресс-код на событии — Приглашая людей на какое-то мероприятие (день рождения или свадьба), необходимо указать формат вечеринки и дресс-код. Не просто желательный цвет одежды, но и степень ее официальности. На праздник в ресторане, у бассейна или на природе ваши гости выберут совершенно разную одежду, даже если во всех случаях вы рекомендуете им красный цвет. Неуважение к детям — К детям нужно относиться с таким же уважением, как и ко взрослым. Во многих семьях не приняты самые простые вещи — приветствия, пожелания спокойной ночи, приятного аппетита. Вроде бы мелочи, но создают совсем другую атмосферу в доме. С 12 лет незнакомые взрослые, школьные учителя по правилам этикета должны обращаться к ребенку на «вы». Сейчас такое редко встретишь. Недопустимо, повышая голос, звать детей по фамилии — только спокойно и по имени. Гости и тапочки — Гостям не нужно предлагать тапочки. Иностранцы обычно бывают шокированы, когда у нас так поступают — дают чужие тапочки. В России принято разуваться у порога и проходить без обуви. В некоторых других странах в дом проходят в обуви. Рюкзак в транспорте — Рюкзак в транспорте нужно снимать, чтобы тебе и другим было комфортно. 9 из 10 школьников этого не знают. Не снимают рюкзаки и некоторые взрослые. Вроде бы элементарное правило, но до сих пор вызывает удивление.

Что известно о Евгении Скибе

Евгения Скиба родилась в Восточном Казахстане и переехала в Барнаул в 1990-х вместе с родителями. Высшее образование получила в Алтайском государственном институте культуры по специальности «менеджер социо-культурной деятельности». Экспертом по этикету стала четыре года назад.

Училась на живых тренингах у Ивана Арцишевского (экс-руководитель службы протокола Валентины Матвиенко, представитель династии Романовых в России), Уильяма Хансона (специалист по этикету английской королевы Елизаветы II) и других.

Является членом Национальной ассоциации специалистов по протоколу. Евгения Скиба проводит корпоративные, индивидуальные и благотворительные мастер-классы по этикету, обучает детей в школе моделей.

Евгения Скиба замужем, воспитывает двоих детей.