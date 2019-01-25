Что делать, если пропал ребенок

Современные технологии успешно помогают в поисках людей. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что своевременное информирование в течение первых часов пропажи в 95% случаев помогает найти человека. Оперативное оповещение позволило привлечь к поискам больше волонтеров, что в свою очередь положительно сказалось на результатах: только в 2018 году удалось найти и вернуть домой живыми 3861 человека.

Поэтому, в случае пропажи ребенка родителям следует действовать без промедлений. Сообщите о произошедшем по бесплатному номеру 8−800−700−54−52, созданному компанией «Билайн» и поисковым отрядом «Лиза Алерт» специально для розыска пропавших детей. А также обратите внимание на советы из новой карточки DIY (Do It Yourself) от «+1», которые подскажут, что предпринять в этой критической ситуации.

Афиша. Источник: ТРЦ «Пионер»

В новом году #ШколаЛизаАлерт также продолжает свои занятия по безопасности в ТРЦ «Пионер», и в эту субботу, 26 января, приглашает вас на игротеку! ⠀⠀ ⠀

Помимо традиционных занятий с детьми 5−10 лет и лекции для родителей на тему безопасного поведения в городской и природной среде, с детьми поиграют в игру «Панда Алерт». В этой игре #Михутка будет искать своего друга Панду, который потерялся в лесу, а все участники будут ему помогать. В игре могут участвовать школьники любых возрастов, дети более младшего возраста допускаются только с родителями. Играют все!

Как обычно будут розданы #БезвредныеСоветы, а уже посещавшим занятия будет предложена настольная игра #КарточкиБезопасности для проверки своих знаний. Мероприятие будет проходить на фудкорте #ТРЦ Пионер (4-й этаж, рядом с игровой зоной), вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется, начало в 16.00. Приходите всей семьёй!⠀ ⠀

Ждем вас!