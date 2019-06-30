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1 июля

Что это было: 5 гипотез и теорий о таинственном Тунгусском метеорите

Утром 30 июня 1908 года в небе над Сибирью увидели ослепительный шар, а затем раздался мощный взрыв. Этот главный феномен XX века условно назвали Тунгусскии метеоритом. Однако ученые до сих пор спорят, что это было. Altapress.ru собрал самые интересные версии.

Облака из космоса.
Облака из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

Что известно о Тунгусском метеорите

Утром 30 июня 1908 года над территорией Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Эвенкийский район Красноярского края) несколько секунд в небе видели ослепительный шар-болид. Он оставил за собой мощный пылевой след, который сохранялся несколько часов.

Затем над тайгой раздался взрыв огромной мощности. Взрывной волной в радиусе 40 км повалило лес, погибли звери и пострадали люди. Под действием светового излучения в тайге вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости.

Горы. Космос
Горы. Космос
СС0

На месте катастрофы нет кратера. Некоторые деревья в эпицентре взрыва остались стоять без листвы и веток — одни голые стволы. Тунгусский метеорит так и не был найден. Что-то взорвалось над тайгой и не оставило следов.

Если бы Тунгусский метеорит упал позже часа на четыре, то им бы смело Санкт-Петербург с лица Земли, сообщает kp.ru. Поэтому то, что космическое тело упало в безлюдную тайгу, можно считать большой удачей.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Тунгусский метеорит: версии ученых и не только

Классическая гипотеза

30 июня 1908 года на Землю упал каменный или железный метеорит большой массы либо рой метеоритов. Опровергает эту концепцию то, что не удалось найти никаких осколков метеорита, и кратера тоже нет, уточняет aif.ru.

Не метеорит, а комета

В отличие от метеоритов кометы имеют неплотную структуру, составной частью которой является лед. Вещество кометы могло начать стремительно разрушаться в момент вхождения в атмосферу Земли, а взрыв полностью разрушил космический объект.

В космосе.
В космосе.
Сергей Рязанский, Роскосмос

Космический корабль

В 1946 году в журнале «Вокруг света» писатель-фантаст Александр Казанцев опубликовал рассказ, в котором высказал еще одну версию Тунгусского феномена: якобы это была катастрофа внеземного космического корабля.

Эксперимент Николы Тесла

Согласно этой версии, 30 июня 1908 года Тесла из своей лаборатории в ходе эксперимента произвел «энергетический сверхвыстрел» в район Аляски. Однако направленная Теслой энергия ушла значительно дальше.

Шаровая молния

Еще в 1908 году исследователи Тунгусской катастрофы предположили, что причиной взрыва стала огромная шаровая молния.

Несмотря на все научные изыскания, до сих пор не известно, что взорвалось тогда над безлюдной тайгой.

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