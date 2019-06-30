Что это было: 5 гипотез и теорий о таинственном Тунгусском метеорите

Что известно о Тунгусском метеорите
Утром 30 июня 1908 года над территорией Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Эвенкийский район Красноярского края) несколько секунд в небе видели ослепительный шар-болид. Он оставил за собой мощный пылевой след, который сохранялся несколько часов.
Затем над тайгой раздался взрыв огромной мощности. Взрывной волной в радиусе 40 км повалило лес, погибли звери и пострадали люди. Под действием светового излучения в тайге вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости.
На месте катастрофы нет кратера. Некоторые деревья в эпицентре взрыва остались стоять без листвы и веток — одни голые стволы. Тунгусский метеорит так и не был найден. Что-то взорвалось над тайгой и не оставило следов.
Если бы Тунгусский метеорит упал позже часа на четыре, то им бы смело Санкт-Петербург с лица Земли, сообщает kp.ru. Поэтому то, что космическое тело упало в безлюдную тайгу, можно считать большой удачей.
Тунгусский метеорит: версии ученых и не только
Классическая гипотеза
30 июня 1908 года на Землю упал каменный или железный метеорит большой массы либо рой метеоритов. Опровергает эту концепцию то, что не удалось найти никаких осколков метеорита, и кратера тоже нет, уточняет aif.ru.
Не метеорит, а комета
В отличие от метеоритов кометы имеют неплотную структуру, составной частью которой является лед. Вещество кометы могло начать стремительно разрушаться в момент вхождения в атмосферу Земли, а взрыв полностью разрушил космический объект.
Космический корабль
В 1946 году в журнале «Вокруг света» писатель-фантаст Александр Казанцев опубликовал рассказ, в котором высказал еще одну версию Тунгусского феномена: якобы это была катастрофа внеземного космического корабля.
Эксперимент Николы Тесла
Согласно этой версии, 30 июня 1908 года Тесла из своей лаборатории в ходе эксперимента произвел «энергетический сверхвыстрел» в район Аляски. Однако направленная Теслой энергия ушла значительно дальше.
Шаровая молния
Еще в 1908 году исследователи Тунгусской катастрофы предположили, что причиной взрыва стала огромная шаровая молния.
Несмотря на все научные изыскания, до сих пор не известно, что взорвалось тогда над безлюдной тайгой.