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10 октября
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«Вымотузили всю». Что пишут в соцсетях о решении суда по делу Марии Мотузной

10 октября Индустриальный районный суд Барнаула вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за мемы и репосты. Решение судьи вызвало резонанс. Помимо местных и федеральных СМИ на эту тему высказались многие пользователи соцсетей.

На суде по делу Марии Мотузной.
На суде по делу Марии Мотузной.
altapress.ru
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