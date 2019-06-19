Что посеяно. Алтайское сельское хозяйство в цифрах, фактах и откровенных комментариях

Что представляет собой агропромышленный комплекс региона? Почему снижается количество сельскохозяйственных организаций, но увеличивается площадь обрабатываемых земель? Где платят самые высокие зарплаты в отрасли? Эти и другие вопросы — в аналитике altapress.ru.

Структура сельхозпроизводства

По данным сельхозпереписи 2016 года, в Алтайском крае работали 1087 сельскохозяйственных организаций. С 2006 года их число сократилось почти на 700.

Крестьянских фермерских хозяйств в регионе тоже становится меньше: в 2006 году их было 5,5 тысяч, а в 2016-м — 3,4 тысячи. При этом количество людей, имеющих личные подсобные хозяйства, за этот период стало больше.

4,3 тыс. га в среднем обрабатывает алтайская сельхозорганизация, фермерское хозяйство — 959 га, по данным сельхозпереписи. На каждое ЛПХ приходится по 0,5 га.

Ольга Ситникова,

руководитель Алтайкрайстата:

По разным категориям хозяйств увеличилась площадь обрабатываемых земель. Например, по крупным сельхозпроизводителям. Их количество снизилось, а площадь обрабатываемых земель увеличилась на 3,5%. Среди фермерских хозяйств наблюдается та же тенденция. Число снижается, но количество земли увеличивается. С 2006 года — более чем в два раза: на 1 млн гектаров.

Экономика производства

В марте на заседании правительства Алтайского края министр сельского хозяйства Александр Чеботаев отметил, что 2018 год ознаменовался сложной ценовой ситуацией на рынках зерна и молока.

Сельское хозяйство Алтайского края в цифрах , фактах и комментариях. altapress.ru Сельское хозяйство Алтайского края в цифрах , фактах и комментариях. altapress.ru Сельское хозяйство Алтайского края в цифрах , фактах и комментариях. altapress.ru

При этом затраты алтайских аграриев выросли. Например, цена на дизельное топливо увеличилась на 20%, бензина — на 15%. Все это отразилось на финансовых результатах отрасли. Объем чистой прибыли превысил 8 млрд рублей, что выше, чем годом ранее, однако практически на 30% ниже, чем в 2016 году.

Зарплата и кадры

В агропромышленном комплексе Алтайского края имеется около 1 тыс. вакансий, и это только по категории «специалисты». Рядовых доярок и механизаторов не хватает практически на всех предприятиях. Такие данные министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев привел в конце ноября 2018 года во время «парламентского часа» в АКЗС.

Сельское хозяйство Алтайского края в цифрах , фактах и комментариях. altapress.ru

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:

Половина жителей Алтайского края проживают в сельской местности, поэтому давайте будем ставить более амбициозные планы и цели по повышению их заработной платы. Мы же понимаем: кто-то показывает белую заработную плату, кто-то не показывает серую. Но надо поднапрячься нам всем и что-то изменить. Я считаю, что в Алтайском крае есть все возможности это сделать.

Сельское хозяйство Алтайского края в цифрах , фактах и комментариях. altapress.ru

Источник данных по зарплате: сайт минсельхоза Алтайского края. Сведения получены на основании мониторинга показателя «средняя заработная плата» по 1748 сельхозтоваропроизводителям, включая организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей.

20,6 тыс. рублей — такой была средняя заработная плата в сельском хозяйстве в 2018 году. Рост по отношению к 2017 году составил 12%.

Экспорт продукции

В абсолютном выражении объем экспорта сельхозпродукции из Алтайского края действительно вырос. Но если этот показатель сравнивать с валовым сбором, то цифры кажутся уже не столь впечатляющими. Например, в прошлом году край собрал 5 млн тонн зерна, а вывез за границу всего 112 тысяч тонн — 2,2% от всего урожая.

Сельское хозяйство Алтайского края в цифрах , фактах и комментариях. altapress.ru Сельское хозяйство Алтайского края в цифрах , фактах и комментариях. altapress.ru Сельское хозяйство Алтайского края в цифрах , фактах и комментариях. altapress.ru Сельское хозяйство Алтайского края в цифрах , фактах и комментариях. altapress.ru

Источник: ФТС России.

82,3 тыс. тонн зерна за три первых месяца нынешнего года вывезли из Алтайского края на экспорт. Пшеницу отправляли в Латвию и Монголию, гречиху — в Китай, ячмень — в Ирак и Иран. Основным потребителем масличных культур также является КНР.

Конечно, главными препятствиями для экспорта остаются отдаленность региона от основных портов и неподъемные железнодорожные тарифы. В части последнего был вариант хоть какого-то нивелирования.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края ( на пресс-конференции в правительстве края , март 2019 года):

Если уж государство взялось за обнуление тарифа, то надо этот вопрос доводить до конца и ставить все регионы в одинаковые условия. До сих пор постановление не подписано. И даже если его подпишут, надежды на него нет. Похлопать в ладоши можно, но экономику на этом не поймаешь.

В 2019 году Алтайский край попал в список регионов, вывоз сельхозпродукции из которых субсидируется государством. Правда, объем выделенных на это средств оказался незначительный. На них много зерна из Сибири не вывезешь. Ожидания аграриев вновь не оправдались.