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Жизнь
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Что происходит с делами барнаульцев, обвиняемых в экстремизме

19 декабря депутаты Госдумы будут принимать законопроект о частичной декриминализации «экстремистской» статьи 282 УК РФ во втором чтении. Он может вступить в силу до начала 2019 года. Из-за грядущих изменений правоохранители во многих регионах взяли паузу в рассмотрении таких дел. Altapress.ru выяснил, что происходит с нашумевшими делами барнаульцев, обвиняемых в экстремизме.

Интернет.
Интернет.
Михаил Хаустов

Мария Мотузная

После возвращения дела Мотузной из суда прокурор передал его обратно следователю, сообщили altapress.ru в краевой прокуратуре. Следствие по делу возобновили 24 октября. Пока неизвестно, объявили ли девушку в розыск.

Сейчас Мотузная живет в Киеве и пишет посты в своем Telegram-канале о сложной жизни на Южном и церковном детстве.

Антон Ангел

Как altapress.ru рассказал адвокат Ангела Роман Ожмегов, следователь отозвал свое постановление о назначении психиатрической экспертизы в стационаре. Сейчас правоохранители «держат паузу». «Мы пока сами ничего не можем понять», — сказал адвокат.

Андрей Шашерин

По делу Шашерина тоже нет никаких движений. «Нам пришло уведомление, что до 26 декабря продлили срок предварительного расследования, и все», — рассказал Роман Ожмегов. При этом есть решение суда о проведении экспертизы психического состояния барнаульца в стационаре. Однако пока Шашерина не положили в больницу.

Даниил Маркин

4 декабря состоялось очередное заседание по делу Даниила. Судья просто перенесла рассмотрение дела на конец месяца. За это время могут прийти результаты повторной психологической экспертизы, которая проходила в ноябре в Новосибирске. Она заключалась в необходимости отвечать на «однотипные вопросы», в том числе об отношении к религии, рассказал altapress.ru Даниил. Маркин проходил тесты в течение семи часов.

Что будет?

Как только поправки к 282-й статье примут, дела барнаульских обвиняемых можно будет прекратить, так как все они не судимы за аналогичные преступления ранее. Они смогут рассчитывать на административное наказание.

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