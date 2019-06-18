Полезный завтрак: что такое смузи-боул и как его приготовить

Тренд этого лета — смузи-боул. В названии читается давно известный напиток, однако, это раскрывает тайну лишь частично. Altapress.ru делится секретами смузи-боула. Полезный завтрак — за пять минут!

Фактически, это блюдо — тот же смузи, но в тарелке. Его готовят более густым, наливают в миску и посыпают фруктами, ягодами, орехами, семечками.

Чтобы приготовить это блюдо, специальные навыки не нужны — только блендер. Более того, рецепты тоже лишь «примерные». Вы можете готовить из того, что есть в холодильнике.

Все ингредиенты взбиваются до однородной консистенции: яблоки, бананы, папайя, манго, голубика. Все, что вам захочется. Для вкуса и лучшего взбивания можно добавить кокосовое молоко.

Сверху посыпьте кокосовой стружкой, орехами кешью, и семенами чиа. Красивый и самое главное полезный завтрак готов.