Что за праздник Марди Гра и за что штрафуют легкомысленных девушек

Марди Гра — это аналог Масленицы , веселый праздник перед католическим Великим постом. Дословно он переводится как «жирный вторник». Дата праздника каждый год меняется, потому что зависит от Пасхи и Великого поста. История и необычные традиции праздника — в материале altapress.ru.

Марди Гра празднуют во многих европейских странах и в США. Как и славянская Масленица, которая имеет древние языческие корни, многие традиции Марди Гра пришли из языческих ритуалов, уточняет catholic.ru. Изначально это был карнавал в честь встречи весны. Под влиянием христианской традиции праздник изменился и обрел новый смысл.

Марди Гра СС0

Марди Гра празднуют каждый год накануне Пепельной среды — начала Великого поста в католической традиции. В этот день принято «наедаться» перед постом — кушать особенно жирную пищу.

Марди Гра в разных странах и городах может растянуться на несколько дней, неделю и даже больше. С самым большим размахом праздник отмечают в Новом Орлеане — это карнавал, который длится две недели и заканчивается парадом, пишет allovertheus.ru. В нем участвуют тысячи людей.

Марди Гра СС0

В праздник люди надевают бусы, окрашенные в три главных цвета праздника — фиолетовый, золотой и зеленый. Они символизируют справедливость, силу и веру, пишет ria.ru. По легенде, эти цвета выбрал великий князь Алексей Александрович Романов в 1872 году во время посещения карнавала в Новом Орлеане.

С фигурой князя связана еще одна традиция. Для Алексея Александровича и его возлюбленной, американской актрисы, подготовили специальную платформу, на которой написали «rex», то есть король. После этого каждый год короля и королеву карнавала выбирают из местных жителей.

Марди Гра СС0

Во время парада в толпу кидают оловянные монеты, пластмассовые четки, мишуру. Некоторые отчаянные девушки на карнавале демонстрируют публике выдающиеся части тела. Им аплодируют и дарят яркие бусы, монетки из фольги. Вообще, так делать нельзя. За подобное поведение установлен штраф. Но традиция и буйный характер праздника часто побеждают официальные требования.

Традиционные блюда Марди Гра — это «каджун» (густой мясной рисовый суп) и окрашенный в три цвета «королевский пирог».