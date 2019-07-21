Чудовище, катера, вертолеты. Что ищут водолазы на глубине Телецкого озера

Бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество тайн, время от времени которые пытаются разгадать дайверы. Для водолазов окутанный легендами водоем в горах «открыт» в любое время года.

Какие тайны пытаются разгадать бесстрашные искатели приключений?

Чудовище

В конце 90-х группа туристов на катере отправилась в путешествие по Телецкому озеру на катере. Когда катер проходил от мыса Ажи до Няньскоч, находящиеся на палубе заметили в воде как будто днища двух перевернутых лодок. Приглядевшись внимательнее, люди поняли, что это спина какого-то огромного существа.

Диаметр туловища достигал примерно трех метров, а возмущения на воде говорили о большой длине тела. Вскоре существо стало погружаться на глубину.

При этом вело «неизвестный объект» выпускал на поверхность воды огромные пузыри диаметром до полуметра. Над водой появлялись части его тела — голова покрытая шишками и наростами, ласты сине-зеленого цвета.

Экстрасенс из Белокурихи впоследствии заявил, что люди, видимо, видели неизведанные существа длиной 50 метров. Более «приземленные» туристы, услышав об этой истории, также авторитетно заявили, что речь идет об обычном рекламном приеме в канут высокого сезона.

Легенда об озере

Про озеро сложено множество легенд. Вот одна из них. Великие мира сего послали для людей, проживающих здесь испытание. И опустела тайга, погиб скот, выгорел ячмень. пишет gotoaltay.ru. Многие умирали от голода.

Одному пастуху повезло — он нашел кусок золота размером с лошадиную голову.

Пошел пастух по селам, надеясь выменять что-нибудь съедобное на это золото, но люди жили так бедно, что не могли ничего предложить.

«Чем же ты отличаешься от обыкновенного булыжника? Что толку от такого богатства, которое не может утолить голод и не может избавить от смерти?!», — воскликнул пастух и выбросил золото в озеро.

С тех пор озеро называется золотым, и горы вокруг него получили название золотых — Алтын.

Может быть, этот огромный слиток и ищут дайверы в своих глубоководных экспедициях.

Люди под водой

Обычно Телецкое очень благосклонно к людям, но иногда проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.

Температура на дне озера — не более 3−4 градусов по Цельсию. Даже рыбы, которые обитают в озере, не опускаются на глубину более 100 метров. Скорее всего, происходит «консервация» тел, и они плавают между придонными слоями воды, пишет repin.info.

Вертолет

На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.

Трагедия произошла в феврале 2017 года. Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Никого из них найти не удалось.

Поговаривают, что дайверы до сих пор ищут вертолет.

Трагедия на «Волге»

Трагическим случаем на Телецком озере оказалась обычная экскурсионная поездка на подводных крыльях модели «Волга» в 2011 году. Посмотреть уникальную природу Горного Алтая отправились 12 туристов.

Девять человек были спасены. Четверо — жители Алтайского края — утонули. Их тела удалось обнаружить спустя два месяца после случившегося. Аппаратом Falkon было обнаружено местонахождение катера.

Глубина и толща осадков

Глубина скального основания озера около 900 метров, в южной части. Так как в озеро впадает много рек, выносящих большое количество осадочного материала, на его дне скопилась почти полукилометровая толща осадков, и на водную толщу осталось максимум 350 метров, пояснял один из комментаторов турфорума.

На сегодняшний день даже самое современное оборудование пока не позволяет ответить на ряд вопросов, связанных с тайнами на дне Телецкого озера. Но наверняка тайны Телецкого все же будут разгаданы. И ученые, наконец, выяснят, что на самом ли деле находится в глубинных слоях.