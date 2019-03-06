На Телецком слышны «космические» звуки, а подо льдом находится параллельный мир

Дайвер Роман Воробьёв, который много лет сотрудничает с Алтайским биосферным заповедником, рассказал, что происходит на Телецком озере в последнее время, почему лед на озере издает невероятные звуки и что он увидел подо льдом. Его историю, написанную вместе с Татьяной Клименко, публикует сайт заповедника.

В середине февраля, несмотря на то, что озеро сковал лёд, уже чувствовалось дыхание весны, рассказывает Роман Воробьёв. После суровых морозов наступила оттепель. В середине месяца кромка воды владения была ещё далеко на юге у реки Адамыш, в Камгинском заливе начала просыпаться река, а толщина льда у Яйлю едва достигала 30 см.

За неделю вечером мог несколько раз выпасть снег, а утром ветер мог полностью расчистить гигантский ледяной каток на радость местной детворе.

Роман Воробьёв,

дайвер:

Лёд, нагреваясь от яркого солнца днём и остывая после заката, создавал невероятные «космические» звуковые эффекты. Это песня — звуки вновь появляющихся трещин, образующих запутанную паутину на темной поверхности ледяного доспеха Телецкого.

Подлёдный дайвинг — это неповторимые впечатления от пейзажей параллельного мира. Насколько далеко видно? Все зависит от освещенности, кроме времени суток (угол падения солнечного света) играет роль наличие и толщина слоя снега на льду.

Телецкое озеро в ожидании весны 2019 года. Роман Воробьев , www.altzapoved.ru

Роман Воробьёев,

дайвер:

Майна, сделанная над свалом (толщина льда около 27 см), воспринимается как портал в другое измерение из фантастических фильмов, из зеркальной поверхности воды струится, переливаясь всеми оттенками жёлтого, зелёного, голубоватого солнечный свет. В сумраке поглубже можно представить себя парящим в невесомости.

Человек, находясь в том мире, сам меняет его. Воздух, выдохнутый дайверами создаёт причудливые узоры на ледяном куполе, искрясь на солнце. Большие пузыри разбиваясь о поверхность льда, текут ручейками, капельками, сливаются в целые воздушные озера, написали авторы на сайте заповедника.