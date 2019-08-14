Дело о миллионных взятках экс-директора завода «Модест» могут возобновить

Прокуратура Алтайского края оказалась не удовлетворена вынесенным приговором Антониде Устиновой, которую обвиняли во взятках. Информация об апелляции уже размещена на сайте Ленинского районного суда Барнаула.

Как сообщила altapress.ru Мария Антошкина, помощник прокурора Алтайского края, жалоба подана из-за мягкости вынесенного приговора.

Напомним, экс-директора завода детского питания «Модест» приговорили к условному сроку на 7,5 лет и штрафу в размере 2 млн рублей.

Прокуратура в свою очередь требовала для Устиновой более сурового наказания — 8 лет отбывания в колонии общего режима и 14 млн рублей штрафа. Это в два раза больше, чем обвиняемая получила от контрагента в виде взяток.

Апелляционное представление судом пока не рассмотрено.