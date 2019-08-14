Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Дело о миллионных взятках экс-директора завода «Модест» могут возобновить

Прокуратура Алтайского края оказалась не удовлетворена вынесенным приговором Антониде Устиновой, которую обвиняли во взятках. Информация об апелляции уже размещена на сайте Ленинского районного суда Барнаула.

Антонида Устинова.
Антонида Устинова.
Олег Богданов

Как сообщила altapress.ru Мария Антошкина, помощник прокурора Алтайского края, жалоба подана из-за мягкости вынесенного приговора.

Напомним, экс-директора завода детского питания «Модест» приговорили к условному сроку на 7,5 лет и штрафу в размере 2 млн рублей.

Прокуратура в свою очередь требовала для Устиновой более сурового наказания — 8 лет отбывания в колонии общего режима и 14 млн рублей штрафа. Это в два раза больше, чем обвиняемая получила от контрагента в виде взяток.

Апелляционное представление судом пока не рассмотрено.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость