Жена барнаульского «лихача на BMW X6» попросила прощения на суде у родных погибших

27 марта состоялось второе заседание по делу водителя BMW X6 Александра Руденко, устроившего смертельное ДТП на проспекте Ленина в Барнауле в октябре 2018 года. Суд выслушал его жену, которая была с ним в автомобиле в момент аварии, сотрудника ДПС и водителя — свидетеля происшествия. Супруга обвиняемого принесла потерпевшим свои извинения прямо на заседании.

Краткое содержание

Полный зал народу

На судебное заседание Александр Руденко опоздал: его привезли из СИЗО на полчаса позже. Адвокаты в коридоре переговаривались о том, что в изоляторе что-то произошло: в суд на свое заседание также вовремя не попал экс-чиновник правительства края Алексей Белобородов, которого обвиняют во взяточничестве.

В коридоре суда толпилось более 30 человек: потерпевшие, свидетели, адвокаты, журналисты, слушатели. В зале не хватило сидячих мест для всех, кто пожелал присутствовать.

Среди потерпевших в этот раз не оказалось Евгения Нагорнева, но пришел министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев со своей женой Екатериной. Погибшая Юлия Нагорнева приходится ему племянницей. Ее отца на заседании тоже не было. В прошлый раз он пришел в суд с фотографией погибшей дочери и внучки. Теперь со снимком внучки был Павел Федько — отец водителя Renault Scenic.

Первым по делу допросили сотрудника Госавтоинспекции, который в составе экипажа ДПС прибыл на место происшествия. По словам полицейского, на момент их приезда Renault Scenic находился на перекрестке по направлению движения, а BMW X6 на проспекте Ленина перед ул. Никитина. Вокруг автомобилей было много народу.

Суд над Александром Руденко. Потерпевшие. Анна Зайкова

«Я сидел в патрульном автомобиле. Ко мне подошел человек и попросил оградить водителя BMW от самосуда. Присутствующие на место происшествия люди указали мне на Руденко. Я пригласил его в автомобиль. Когда мы шли к машине, я почувствовал запах алкоголя, — заявил сотрудник ДПС.

Полицейский отметил, что у Руденко была невнятная речь. В патрульной машине водитель постоянно общался с кем-то по телефону. В разговоре с сотрудниками ГИБДД он не отрицал, что был за рулем.

Свидетель: „Это было похоже на взрыв“

Затем свои показания дал водитель Toyota Crown, который стал свидетелем происшествия. Мужчина своими глазами видел момент аварии.

„Мы ехали с другом в сторону речного вокзала. На светофоре в районе ул. Чкалова увидели BMW X6 — он ехал по соседней полосе. Когда мы тронулись, мимо нас проехал Subaru Forester на разрешающий сигнал. До этого я эту машину не видел. Ну и он (Руденко — прим.ред.), видать, закусился с ним и полетел следом.

Водитель Toyota Crown сообщил, что следующий перекресток — с ул. Партизанской — BMW X6 проехал на „зеленый“, а затем должен был остановиться, но пролетел на „красный“.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

Когда мы перед краевым судом уже остановились на светофоре, он на следующем врезался в Renault. Это было похоже на взрыв. Я и машину вторую даже не разглядел сначала. Мы дождались „зеленого“ и подъехали к месту происшествия, вышли. Увидели на дороге лежащую женщину. Из Renault самостоятельно вышел мужчина (Евгений Нагорнев — прим.ред.). Водителю мы сказали, чтобы тот не выходил из авто — у него были сильные повреждения. На аллее лежал ребенок, а другой, который сразу умер, аж за остановку улетел.

Водитель BMW, по словам свидетеля, был „какой-то ненормальный“. „Я не почувствовал запаха алкоголя. Наверное, он просто был в шоке. Но и отрицать опьянение я не могу“, — рассказал мужчина.

Свидетель также сообщил, что видел, как на Руденко кричал какой-то парень, который ехал мимо на велосипеде и тоже стал свидетелем случившегося.

„Я четко красный сигнал светофора на Ленина видел. Значит, „Рено“ ехал на зеленый“, — заявил мужчина. Он отметил, что водитель Renault был пристегнут. Свидетель также прокомментировал видеозапись происшествия, которую ему показывали в ходе следствия: „Рено“ даже не сразу тронулся, на пару секунд задержался. Если бы рванул сразу, может и проскочил бы. А чтобы водитель BMW тормозил — я не видел“, — сообщил суду мужчина.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

Жена причитала: „Зачем ты это сделал?“

Потерпевшие пытались сдерживать эмоции, но не у всех это получалось. Крестная погибшей дочери Евгения Нагорнева тихо плакала. Ее утешала и обнимала Екатерина Перфильева, у которой тоже глаза были в слезах. Алексей Перфильев, судя по всему, не слышал таких подробностей. На его лице от напряжения периодически появлялись желваки. Он то смотрел в одну точку, то закрывал лицо руками, то что-то шептал.

Еще один свидетель-пешеход рассказал, что в момент ДТП был на ул. Никитина и услышал громкий хлопок. Он побежал посмотреть, что произошло. На месте уже стояли другие люди.

„Я побежал к BMW, другие к Renault. Спросил у водителя, как он, может ли выйти. Он и его пассажирка вышли из автомобиля сами. У женщины лицо было в крови. Она села на бордюр у аллеи и стала причитать „Зачем ты это сделал?“. Рядом со столбом за остановкой лежала девочка. Какой-то парень сказал, что он медик, подошел, пощупал пульс, и сказал, что все“, — рассказал молодой человек.

Состояние водителя свидетель назвал шоком. „Запаха алкоголя я, к сожалению, не почувствовал“, — сказал парень. Руденко, по его словам, все время говорил по телефону, помощь никому не оказывал.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

Наталья Руденко: „Мы молимся о вас“

Затем суд вызвал на допрос Наталью Руденко — супругу виновника ДТП. Она сообщила, что с 2015 года они находятся в разводе, но живут вместе. У семьи есть дочь 10 лет.

„Перед тем, как дать показания, я хотела бы принести извинения родственникам погибших и потерпевших от всей нашей семьи“, — сообщила женщина и повернулась лицом к Перфильевым и Федько. „Мы молимся о вас. Дай бог нам всем пережить это горе“, — сказала Наталья.

Потерпевшие ничего не ответили на это, и лишь жена министра спорта саркастически кивала, давая понять, что не верит в искренность слов Натальи.

Суду свидетель сообщила, что в тот вечер они с мужем сидели в баре и пили „слабоалкогольные коктейли“. „Я не видела, какие пил он, но впоследствии выяснилось, что в них был алкоголь“, — рассказала женщина.

Момент ДТП она не запомнила, так как смотрела не на дорогу, а в телефон. Женщина заметила лишь „красную „Субару“ боковым зрением“.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

Наталья Руденко,

пассажир BMW X6:

Я не видела спидометр, не чувствовала скорости — только резкое торможение и удар. Мы были в состоянии шока и слабо понимали, что происходило в первые минуты. Мне супруг помог выйти из машины. Мы видели, что пострадали люди. Что в это время делал Александр, я затрудняюсь ответить, но он точно не пытался скрыться. С первой минуты он понимал, что случилось, и признал свою вину. Он прекрасный отец и любящий муж, добрый человек. Мы жили дружно, он любил ребенка и меня. Это роковое стечение обстоятельств. Он не снимает с себя ответственности и очень переживает. Случившееся очень сильно отражается на его здоровье.

Отвечая на вопросы сотрудника прокуратуры, женщина сообщила, что у нее и мужа есть заболевания опорно-двигательного аппарата. „Он полностью обеспечивает маму и бабушку. Бабушка вообще не встает с постели, мама у него одна, папа умер. Он полностью нас всех обеспечивал“, — рассказала Наталья.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

Свидетель отметила, что она пыталась связаться с потерпевшими через их адвокатов, чтобы принести извинения.

Наталья Руденко,

пассажир BMW X6:

Никто не шел на контакт. Только Павел Федько (отец водителя Renault Scenic — прим.ред.) откликнулся через представителя. Я перечислила ему 500 тысяч рублей по поручению супруга. Он постоянно говорил об том, что нужно помочь потерпевшим, и на каждом заседании о продлении срока признавал вину и просил прощения.

Выступление министра

После этого слово взял министра спорта Алексей Перфильев. Он задал вопрос: „Как часто Руденко позволял себе выпить и в таком состоянии перевозить людей?“ Но суд не дал свидетелю ответить, сославшись на то, что Перфильев не заявлен в деле как потерпевший. Министр не растерялся и передал вопросы адвокату. Пока тот изучал вопросы, Наталья Руденко попросила разрешения „обратиться к общественности“.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Наталья Руденко,

пассажир BMW X6:

Учитесь на чужих ошибках. Не совершайте подобные действия. Пусть это будет не только педаль газа, а что-то другое — просто подумайте, прежде чем что-то сделать. Подумайте о своих семьях, родителях. Это очень большое горе, это очень страшно, очень тяжело. Будьте милосердны, пожалуйста, потому что…

На этом свидетеля прервал судья Максим Рыжков: „У вас есть возможность высказаться по этому вопросу вне судебного заседания, в соцсетях. Вы уже принесли извинения как от себя лично, так и от супруга. Принимать эти извинения или нет — дело потерпевших“.

Из числа вопросов, которые министр спорта передал адвокату, прозвучали следующие: „Предлагали ли вы мужу уехать на такси? Вызывали ли вы скорую помощь?“

Наталья Руденко,

пассажир BMW X6:

Нет, мне казалось, что муж не в таком состоянии, чтобы нельзя было сесть за руль. Мы приняли такое решение. Я села за руль… в смысле рядом. Вызывали ли мы „скорую“? Я не помню. Я подходила ко второму автомобилю, но там уже были люди, они оказывали помощь.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

Что пили Руденко перед ДТП

После допроса Натальи Руденко представитель прокуратуры стала зачитывать показания других водителей — свидетелей происшествия. Их показания в основном совпадали с уже сказанным. Люди говорили о том, что водитель BMW X6 решил обогнать Subaru, что его скорость была очень большой, что перед столкновением они не видели стоп-сигналов — то есть, водитель не тормозил. Свидетели рассказывали, как кричал от боли водитель Renault Scenic, как Евгений Нагорнев звал жену и дочь, и как Александр Руденко отказался от медосвидетельствования.

Сотрудник ресторана, в котором сидели супруги Руденко накануне ДТП, рассказал, что они выпили несколько алкогольных коктейлей — в частности, „Пина Коладу“, Бомбей Сапфир» — и выкурили два безникотиновых кальяна. Чистого алкоголя в коктейлях насчитали всего 275 мл — 200 мл джина, 50 рома и 25 ликера. Но в сочетании с газированным тоником выпитое дало опьянение средней степени, заявила помощник прокурора.

Во время зачитывания показаний супруги Руденко общались глазами и жестами, кивками головы, движениями губ. В конце концов это заметил пристав и предупредил Наталью Руденко об административной ответственности за нарушения порядка. За время заседания подсудимый один раз улыбнулся — когда впервые увидел супругу. В суде также присутствовала его мама.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

Адвокат обвиняемого Александр Марченко обратил внимание суда на то, что водители двух «Тойот», которые проходят по делу свидетелями, дают противоречивые показания. На следующее заседание пригласят их обоих, чтобы разрешить эту проблему.

Новые требования потерпевших

Сторону потерпевших на этом заседании представлял другой защитник — адвокат Сергей Шмаков. Он заявил ходатайство о приобщении к делу гражданского иска от водителя Сергея Федько, в интересах которого действует его отец. Напомним, сам Сергей находится в полубессознательном состоянии, не может ходить и говорить.

В качестве компенсации за смерть дочери водитель требует выплатить ему 5 млн рублей, за свое утраченное здоровье — 3 млн рублей. Эти требования заявили уже с учетом перечисленных от Руденко 500 тыс. рублей. Деньги пересылали двумя частями в феврале и марте.

Таким образом, общая сумма всех гражданских исков потерпевших с учетом того, что заявили на прошлом заседании, составляет 51 млн рублей.

2 апреля истекает срок содержания Руденко под стражей. В связи с этим прокуратура обратилась к суду с просьбой его продлить. Несмотря на возражения защиты, суд решил оставить водителя в СИЗО до 28 августа 2019 года. Сам Руденко на просьбу выразить свое мнение по этому вопросу ответил в прежнем стиле: «Не знаю я».

В чем обвиняют Александра Руденко

Следствие и прокуратура обвиняют Александра Руденко в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Остальные потерпевшие получили тяжкие травмы. Юлия Нагорнева и ее дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»). Ему грозит лишение свободы на срок от 4-х до 9 лет.

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