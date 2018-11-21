День бухгалтера в 2018 году: поздравления с праздником

Какого числа День бухгалтера в России
В стране День бухгалтера официально не утвержден. Однако большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября. В этот день в 1996 году президент России Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете».
В некоторых регионах существуют свои даты празднования Дня бухгалтера. К примеру, в Краснодарском крае — в первое воскресенье декабря, а в Ярославской области — в первое воскресенье апреля.
Иногда День бухгалтера празднуют 25 или 28 ноября. Это связано с датами публикации закона «О бухгалтерском учете», calend.ru.
Существует также Международный день бухгалтерии, его ежегодно отмечают 10 ноября. Эту дату выбрали в связи с публикацией 10 ноября 1494 года труда Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции».
Поздравления с Днем бухгалтера
Кто зарплаты посчитает,
И бюджет, и НДС?
Лишь бухгалтеру под силу,
С калькулятором и без.
В этот день мы вам желаем,
Чтобы кошелек полнел,
Быть всегда вам на вершине,
На финансовой волне.
Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: «Виват!»,
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, и не иначе.
Сведение баланса —
Огромный, тяжкий труд.
Кто с этим не встречался,
Навряд ли вас поймут.
Желаем вам финансов,
Достойных кошелька,
И дебет чтоб сводился
Вам с кредитом всегда.
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