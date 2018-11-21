День бухгалтера в 2018 году: поздравления с праздником

В России День бухгалтера существует неофициально. Представители профессии отмечают свой праздник 21 ноября. Рассказываем, как возник День бухгалтера и как поздравить специалистов.

Какого числа День бухгалтера в России

В стране День бухгалтера официально не утвержден. Однако большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября. В этот день в 1996 году президент России Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете».

В некоторых регионах существуют свои даты празднования Дня бухгалтера. К примеру, в Краснодарском крае — в первое воскресенье декабря, а в Ярославской области — в первое воскресенье апреля.

Иногда День бухгалтера празднуют 25 или 28 ноября. Это связано с датами публикации закона «О бухгалтерском учете», calend.ru.

Существует также Международный день бухгалтерии, его ежегодно отмечают 10 ноября. Эту дату выбрали в связи с публикацией 10 ноября 1494 года труда Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции».

Поздравления с Днем бухгалтера

Кто зарплаты посчитает,

И бюджет, и НДС?

Лишь бухгалтеру под силу,

С калькулятором и без.



В этот день мы вам желаем,

Чтобы кошелек полнел,

Быть всегда вам на вершине,

На финансовой волне. Цифры выстроились в ряд.

Всем бухгалтерам: «Виват!»,

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, и не иначе. Сведение баланса —

Огромный, тяжкий труд.

Кто с этим не встречался,

Навряд ли вас поймут.



Желаем вам финансов,

Достойных кошелька,

И дебет чтоб сводился

Вам с кредитом всегда.

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