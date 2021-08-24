День Евпатия. Что категорически запрещено делать в самый жуткий день 24 августа

24 августа православные отмечают День Евпла или Евпатия. По-другому дата называется Сатанинский конь. Почему в праздник надо есть каши и нельзя гулять в одиночестве — в материале altapress.ru.

Кому посвящено 24 августа?

24 числа верующие чтят память святого мученика Евпатия. Но так было не всегда — раньше люди считали этот день зловещим.

Существовало поверье, что в «праздник» на кладбище является белый конь, который ржет на могилах и собирает армию мертвых.

Конь. Ирина Пергаева

Что запрещено делать в Евпатьев день

Нельзя:

Гулять в одиночестве , особенно после заката. Кроме того , не стоит ходить на кладбище — по поверью , там 24 августа бушует нечисть , которая может поработить человека.

особенно после заката. Кроме того не стоит ходить на кладбище — по поверью там 24 августа бушует нечисть которая может поработить человека. Жаловаться. Капризы и жалобы в Евпатьев день могут привести к неудачам и несчастьям в работе , дружбе , личной жизни.

Каша CC0

Переедать. Считается, что в эту дату нельзя есть больше, чем требует организм. Предпочтение лучше отдать кашам, семечкам, полезному жиру, ягодам и овощам — так удастся сохранить красоту и молодость, защититься от нечисти.

Употреблять алкоголь. Спиртное в День Евпла делает человека уязвимым и восприимчивым к несчастьям.

Приметы на Сатанинского коня

Жара. Солнце. СС0