День города в Барнауле 2019: полная программа событий

7 сентября Барнаул отмечает свой 289-й день рождения. Жителей города ждет зрелищное авиашоу, костюмированный велопробег, концерты на берегу Оби, бокс в центре краевой столицы и не только. Altapress.ru подготовил полную программу Дня города-2019.

Авиашоу над Обью

В 16:00 на набережной Оби начнется зрелищное авиашоу. Спортсмены-парашютисты Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ и авиагруппа «Лидер» устроят показательные выступления. Это продлится в течение получаса. Понаблюдать за происходящим можно с Нагорного парка и Речного вокзала.

Выставка ретроавто и тест-драйв

В День города в 10:00 начнется авто-ретро шоу. У здания «политеха» на проспекте Ленина можно рассмотреть старые модели машин и сфотографироваться рядом с ними. Эта площадка будет работать до 16:00.

Ретро-выставка на День Победы. Ирина Пергаева , altapress.ru.

В 11:00 на парковке ТРЦ Galaxy состоится автошоу. Организаторы подготовят две трассы с экстремальными препятствиями для тест-драйва кроссоверов и внедорожников. Зрители увидят профессиональные трюки по преодолению гигантских горок и качелей, люков и колодцев, бревен. В этом году автомобилям предстоит проехать через 12-метровый бассейн с водой, пишет «Алтайтурцентр».

Жителей города ждут конкурсы, танцевально-музыкальное шоу, угощения и сюрпризы. Площадка будет работать до 17 часов.

Массовые забеги

В 11:00 в Нагорном парке начнется спортивный марафон. Участникам забега предстоит подняться по лестнице, победит тот, кто доберется наверх быстрее всех. Бегать будут до 14 часов, согласно официальной программе.

Лестница в Нагорном парке в Барнауле. Родочинская Евгения.

В 12:30 на площади Советов стартует «Кросс нации». Этот массовый забег ежегодно проходит по всей России. К участию в соревнованиях допускаются жители Алтайского края при обязательном наличии разрешения врача. Подробнее об условиях участия можно узнать здесь.

Кросс нации 2017 Надежда Будрина

Ярмарки , выставки и фестиваль

С 10:00 до 20:00 на улице Мало-Тобольской будет работать ремесленная ярмарка алтайских мастеров. Также с утра здесь организуют фотовыставку «В нашем городе сказки прячутся» и выставку студенческих дизайн-проектов.

С 14:00 до 22:00 в парке «Центральный» можно посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. «Барнаульский Арбат». altapress.ru

На смотровых площадках лестницы в Нагорном парке установят стенды с творческими работами учащихся детских школ искусств Барнаула.

С 10:00 до 15:00 на Нулевом километре пройдет фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем».

Чудики в туркластере

После 12 часов на новой набережной можно будет встретить шукшинских «чудиков» в исполнении артистов краевого театра драмы. Зрители увидят сцены из любимых рассказов, услышат из уст персонажей крылатые шукшинские выражения. Любой может сфотографироваться с актером.

Барнаульские красавицы и бал

В 17:30 на площади Сахарова назовут имя победительницы конкурса красоты «Мисс Барнаул — 2019».

Конкурс «Мисс Барнаула-2018». altapress.ru

Однако до этого девушки покажут дефиле в Университетском дворике АлтГУ (пр. Ленина, 61). Здесь в 14 часов начнет работу праздничная площадка вуза «Барнаул студенческий, молодежный, творческий!». По данным пресс-службы университета, сначала здесь закрытие Зональной городской студенческой стройки «Барнаул — 2019», после которого начнется финальное мероприятие главного конкурса красоты и таланта — «Мисс Барнаул — 2019».

Затем студия старинного танца «Золотой век» пригласит всех на костюмированный «Первый бал осени». В конце на сцену выйдут студенческие творческие коллективы. Завершится программа в 17:00.

Заезд байкеров и костюмированный велопробег

В 10:00 на площади Советов пройдет мотопробег мотоциклистов и байкеров Барнаула, через 15 минут по проспекту Ленина проедут лыжероллеры.

Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года. Ирина Пергаева

7 сентября в 15:30 на площади Советов начнется праздничный костюмированный велопробег «БарнеоВелоФест». Участникам предстоит проехать на велосипеде по проспекту Ленина от улицы Молодежной до Чкалова и в обратную сторону. Чем оригинальнее наряд и велосипед, тем больше шансов получить подарки от организаторов.

Участие в событии бесплатное, но перед этим надо зарегистрироваться. Подробнее можно узнать здесь.

Бой в спортивном эпицентре города

В 11 утра на площади Советов стартуют соревнования по 9 видам спорта: стритболу, армрестлингу, шахматам, кросс-фиту, гиревому спорту, силовому экстриму, силе удара, спортивному ориентированию, воркауту. В 17:15 можно будет также увидеть выступление по стантрайдингу.

Боксерский турнир в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

В 18:00 здесь начнется трехчасовой турнир по профессиональному боксу «Великий бой на Великом Алтае». В прошлом году эта площадка была одной из самых зрелищных.

Концерты

Днем

В парке «Центральный» с 12:00 до 13:00 пройде концерт оркестра культурного центра МВД России по Алтайскому краю, а в 16:00 тут выступит Барнаульский духовой оркестр.

На набережной в 14:00 запланирован концерт казачьего детского хора «Услада» Барнаульской детской музыкальной школы № 5, в 15:00 — коллективов Детской школы искусств № 6 «Русский квинтет» и «Акварель», а в 16.30 — ансамбля преподавателей «Ретро» Барнаульской детской музыкальной школы № 2.

На площади Сахарова в 14 часов начнется праздничный концерт детских творческих коллективов города, а в 15:30 — программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вечером

В 19 часов на площади Сахарова начнется молодежная праздничная программа, а с 20:00 до 22:00 пройдет большая вечерняя эстрадная программа.

На набережной в 18:00 выступит Барнаульский духовой оркестр, а в 19:00 — кавер-группа One day band.

В парке Центрального района во время вечерней программы пройдет «Таргет-квест», игра начнется в 18:00, на сцене в это время начнет играть группа #ПоFackту, а в 20:00 — группа «Лос Бакерос».

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года. Дмитрий Лямзин.

Праздничный салют

Салют в честь празднования 289-летия Барнаула прогремит в 22:00.

Его запустят на площади Сахарова, в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка», рядом с парком «Солнечный ветер, на площади Мира и перед ДК «Южный».