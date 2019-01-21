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День инженерных войск: что это за спецвойска и как поздравить военнослужащих

21 января военнослужащие отмечают День инженерных войск РФ. Рассказываем, что это за спецвойска, как появился профессиональный праздник и как поздравить военных.

Инженерные войска.
Инженерные войска.
function.mil.ru

День инженерных войск: что это за праздник

Праздник установлен указом президента Российской Федерации в 1996 году за вклад инженерных войск в развитие оборонного потенциала страны. В 2006 году День инженерных войск отнесли к памятным дням Вооруженных сил РФ, пишет calend.ru.

Что такое инженерные войска?

Инженерные войска — специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения боевых действий, требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов, пишет Минобороны.

21 января 1701 года считается датой создания инженерных войск. В этот день Петр I подписал указ о создании «Школы пушкарского приказа», в которой стали готовить офицеров артиллерии и военных инженеров.

Чтобы усилить значимость инженерных войск, Петр I в Табели о рангах 1722 года офицеров инженерных войск «поставил» на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии.

Инженерные войска России участвовали в Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя (1854−1855), в годы русско-японской войны (1904−1905) и Первой мировой войны (1914−1918). В годы Великой Отечественной войны более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск получили ордена и медали за подвиги, еще около тысячи человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России или стали кавалерами ордена Славы.

Инженерные войска занимаются инженерной разведкой противника, местности и объектов, возводят окопы, траншеи, убежища, устраивают полевые сооружения для размещения войск и занимаются установкой минных полей, разминированием местности, оборудуют и содержат переправы, добывают и очищают очистку воды в полевых условиях и проч.

Военнослужащие также ликвидируют последствия применения противником оружия массового поражения. В мирное время инженерные войска очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий.

Поздравления с Днем инженерных войск

Незнакома этим людям
От бездействия тоска.
Мы сегодня поздравляем
Инженерные войска.

Ликвидации последствий
Пусть порой дается сложно,
Но стихии — победимы,
Значит, знаем: все возможно.

Будьте же всегда при деле,
Пусть минует вас ненастье.
Пожелать хотим от сердца
Только радости и счастья.

Инженерные войска,
Как всегда, в большом почете,
Ваша творческая мысль,
Вся находится в полете.

От души вас поздравляем,
С этим славным вашим днем,
И желаем, чтобы счастье
Прилетело с ветерком!

Страна спокойно спит пока
Есть инженерные войска.
В день этих войск желаю вам,
Чтоб в страхе не спалось врагам.

Когда наследники Петра
На пост торопятся утра.
Желаю здравия и мира,
И рядовым, и командирам!

Источник поздравлений.

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