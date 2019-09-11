День Иоанна Предтечи 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября. Этого святого называют величайшим христианским пророком и самым почитаемым после Богородицы. Рассказываем, в чем суть праздника 11 сентября и что нельзя делать в день Иоанна Крестителя 2019.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: суть и история

Иоанн Предтеча в своей проповеди говорил о греховности царя Ирода, который в то время правил в Галилее. По приказу правителя пророка бросили в темницу. Казнить святого царь не хотел: боялся гнева народа.

На пиру дочь жены Ирода Саломея так красиво станцевала перед царем, что он поклялся исполнить любое ее желание. По совету матери, Саломея попросила голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод исполнил просьбу: пророк принял мученическую смерть.

В православной церкви считается, что в день смерти святой переходит в вечную жизнь, к Богу. Поэтому как праздник верующие обычно чтят именно день кончины, а не день рождения святого.

Иоанн Предтеча — пророк и Креститель Иисуса Христа, и церковь почитает его выше других святых. Православные празднуют и день его рождения (7 июля), и день смерти (11 сентября).

Церковь. Храм. Православие СС0

День Иоанна Предтечи: что нельзя делать

11 сентября в православной церкви установлен строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Еду приправляют растительным маслом. Эти ограничения в пище — выражение скорби о смерти пророка.

Других ограничений, связанных с днем Иоанна Предтечи, нет. Как и в любой другой день, нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.

Церковь. Религия. Кадило СС0

Дни Иоанна Предтечи в 2019 году