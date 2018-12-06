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Почему 6 декабря вспоминают Александра Невского и кто он такой

6 декабря — день памяти святого благоверного князя Александра Невского, согласно православному календарю. Рассказываем, когда и почему почитают святого.

Александр Невский.
Александр Невский.
СС0

Когда церковь чтит память святого?

12 сентября православная церковь чтит память благоверного князя Александра Невского. Празднование проходит в честь перенесения мощей в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, пишет calend.ru.

Его память также совершается 1 декабря в день Собора святых Эстонской земли, как покровителя православия в Эстонии и Прибалтийском крае. 5 июня — в день Собора Ростово-Ярославских святых, пишет РИА Новости.

6 декабря — день памяти благоверного князя Александра Невского. В этот же день в 1263 его погребли во Владимире. Мощи князя открыли перед Куликовской битвой в 1380 году, тогда же установили местное празднование, отмечает pravoslavie.ru.

Что известно об Александре Невском?

Александр Невский — полководец, дипломат, мудрый правитель. Великий князь положил все свои силы на защиту Русской Земли от иноземных захватчиков. Православная Церковь прославила князя за служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу в тяжелые времена.

Великий князь Александр Невский выиграл битву на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году, пишет calend.ru.

Почитание князя как святого началось почти сразу же после его кончины.

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