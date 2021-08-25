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Жизнь

День поцелуев и примирений-2021. Теплые поздравления в стихах, прозе и смс

25 августа в мире отмечают День поцелуев и примирений. В этот праздник можно не только проявить заботу о близких, но и поздравить с проявлением своих чувств. Altapress.ru выбрал самые теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Поцелуй.
Поцелуй.
СС0.

Поздравления с Днем поцелуев и примирений в прозе

Нет ничего приятней, чем целовать дорогого человека, это лучший знак внимания и самый нежный подарок! Пусть каждому сегодня захочется дарить любовь и поцелуи и знаки внимания любимым!

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Пусть всегда царит безупречное взаимопонимание в вашем доме. В согласии с собой живите и с родными, пусть никогда не омрачат вашу жизнь ненужные ссоры и обиды. Пускай всегда сопровождают вас по жизни мир и лад. С праздником!

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Пусть каждый поцелуй будет родным, теплым и нежным, приносит душевный покой и приятное умиротворение, радость и улыбку. Целуйтесь чаще, не бойтесь проявить чувства и показать любовь.

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Любовь
Любовь
СС0

Поздравления с Днем поцелуев и примирений в стихах

Сегодня самый сладкий день,
Ведь все так любят целоваться,
Желаю, чтоб прошла печаль,
Давай скорее улыбаться!

Еще желаю я любви,
Чтобы тебя всецело окрыляла,
Чтоб поцелуями наполнилась вся жизнь,
Чтобы душа твоя сияла!

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Мы отмечали раньше
Кроваво-красный праздник,
Ходили мы на площадь,
Там кланялись власти.
Теперь все изменилось
И нет уж алых флагов,
Не грянет из динамиков
Бравурный марш парада.
Давайте праздновать, друзья,
Согласие и дружбу,
Помиримся друг с другом мы —
Нам больше войн не нужно.

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Ах, сколько слов о поцелуе
В душе мы бережно храним,
Он нежный, легкий и воздушный,
Любовной негою томим.
Он примиряет и скрепляет,
Надежду, счастье обещает,
В веках поэтами воспет,
И слаще в мире его нет!

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Рукопожатие.
Рукопожатие.
СС0

Поздравления с Днем поцелуев и примирений в смс

Все люди любят целоваться,
И кто бы что ни говорил —
Спешим лишь с теми мы сближаться,
Кто поцелуи нам дарил.

Хочу поздравить с днем волшебным,
Пусть будут помыслы легки,
Пусть станет поцелуй целебным
И вас избавит от тоски!

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Поцелуи,
Всем известно,
Для людей
Очень полезны!
Поцелуемся,
Друзья,
Будем вместе
Навсегда!

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В день поцелуя я желаю
Жить весело, не унывая,
Коль есть желанье поругаться —
Возьми в привычку целоваться.

Тогда рассеются обиды,
Ведь если ты имеешь виды,
И если хочешь целовать —
Тут разве можно обижать?

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