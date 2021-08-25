День поцелуев и примирений-2021. Теплые поздравления в стихах, прозе и смс

Сегодня самый сладкий день,

Ведь все так любят целоваться,

Желаю, чтоб прошла печаль,

Давай скорее улыбаться!

Еще желаю я любви,

Чтобы тебя всецело окрыляла,

Чтоб поцелуями наполнилась вся жизнь,

Чтобы душа твоя сияла!

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