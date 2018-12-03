День рождения смс: подборка смешных сообщений

3 декабря отмечают день рождения смс. Эти короткие сообщения пришли на смену длинным диалогам и заметно упросили общение. Altapress.ru собрал забавные и смешные переписки.

День рождения смс: история праздника

Первая передача смс состоялась 3 декабря 1992 года. Это событие стало знаковым в истории сотовой связи. Идея создания подобного сервиса возникла в середине 80-х годов, когда разрабатывали стандарт GSM. Группа европейских инженеров разработала и внедрила службы коротких сообщений. Отсюда и появилось название SMS — от англ. Short Message Service, пишет calend.ru

Первое смс отправили с компьютера на мобильный телефон. Это было классическое поздравление с Рождеством «Merry Christmas!». Через десять лет возможность передачи текстовых сообщений с помощью телефонов вытеснили с рынка пейджеры.

Источники: twizz.ru, fishki.net, lubopytnosti.ru.