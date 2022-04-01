День смеха. Шуточные поздравления в прозе, стиха и смс

Желаю много позитива

В этот радостный денек!

Душа поет пускай счастливо,

Пусть льется смех, как ручеек!



Веселья я желаю много,

Приколов добрых лишь, не злых,

И настроения заводного,

И море шуточек смешных!

Всюду радость и веселье,

Наступил День смеха,

Пожелаем вам сегодня

Счастья и успеха,

Пусть же вам во всем везет,

Чаще улыбайтесь

И на позитиве

Всегда вы оставайтесь!