День студентов: кто такая мученица Татьяна и какие традиции связаны с праздником

25 января отмечают День российского студенчества или Татьянин день. Рассказываем, как отмечают праздник, кто такая Татьяна и почему она стала покровительницей студентов.

Татьянин день в Барнауле. 25 января 2017 года.

Кто такая Татьяна и как она стала покровительницей студентов

Праздник назвали в честь великомученицы Татьяны, которая жила в III веке в Риме. Она посвятила свою жизнь служению богу и стала первой среди женщин, которая была возведена в сан диакониссы (особая категория женщин, которые приняли посвящение и несли определенное служение в церкви).

Во время правления императора Александра политику выстраивал жестокий гонитель христиан Ульпиан. Татьяну схватили и стали мучить: ее избивали, выкалывали глаза, резали тело бритвами. В темнице она много молилась, ее раны быстро затягивались. После жестоких мучений Татьяну казнили. Позже ее канонизировали как святую великомученицу, пишет calend.ru.

Святая Татьяна несла социальное служение в Церкви, ее сан предполагал духовное просветительство. Поэтому православные верующие считают святую покровительницей образования и наук.

Татьянин день в Алтайском госуниверситете. 25 января 2017 года. Олег Богданов

Как появился День российского студенчества

История праздника уходит в далекое прошлое. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении Московского государственного университета. Церковь рядом с университетом освятили в честь великомученицы Татьяны, и в праздник там проводили богослужения.

В 18−19 веках в Москве в этот день устраивали пышные праздники с народными гуляниями и наградами.

Праздник российских студентов утвердили указом президента в 2005 году. Через два года подписали федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России, пишет РИА Новости.

Татьянин день в Алтайском госуниверситете. 25 января 2017 года. Олег Богданов

Как отмечают Татьянин день

В Татьянин день студенты посещают церкви, ставят святой покровительнице Татиане свечу и просят помощи на экзаменах. В университетах проходят праздничные концерты, на которых студентам вручают грамоты.

Также 25 января существует традиция поздравлять всех Татьян с днем ангела. Верующие люди посещают храмы, в которых проходят торжественные богослужения.