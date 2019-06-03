День «цифры» настал: как и во сколько отключат аналоговое ТВ в Алтайском крае

3 июня в 9 часов утра в Алтайском крае начнется плановое отключение аналогового эфирного телевидения. Жителям региона станут доступны телеканалы двух мультиплексов в цифровом качестве. Те, кто не успел подключиться к «цифре» увидят на своих телевизорах черный экран с телефонами «горячей» линии.

Об этом altapress.ru рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. В 8.00 по местному времени на «Маяке» начнется утренняя программа «Первые на Маяке», где Зрюмов будет рассказывать о переходе Алтайского края на цифровое ТВ, отвечать на вопросы.

Плюсы цифрового ТВ

Основное преимущество цифрового ТВ для пользователя — четкость картинки. В ней не может быть полос, «зерна», а в звуке — шумов. «Цифра» идет без помех или не идет совсем.

Кроме этого, всем зрителям цифрового ТВ гарантировано 20 каналов цифровых мультиплексов. Аналоговые каналы «ловятся» везде по-разному — у кого-то десять, у кого-то два или один.

Напомним, в 2019 году Россия полностью переходит на цифровое эфирное телевидение. Реформа стартовала 10 лет назад, в 2009 году. Алтайский край вошел в число регионов «третьего этапа» отключения аналогового телевидения. Вместе с нами на цифру перейдут более 30 субъектов РФ. В их числе Томская, Новосибирская, Иркутская области, Красноярский край, Якутия и другие.

Как смотреть «цифру» и где искать помощь в настройке

Чтобы смотреть ТВ в цифровом качестве, нужно иметь современный телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. К старому телевизору потребуется подключить специальную приставку. Они продаются в магазинах электроники, стартовая цена от 1 тыс. рублей.

Если вы являетесь абонентом платного кабельного или спутникового ТВ, для вас ничего не изменится.

На вопросы абонентов по переходу на цифровое ТВ будут отвечать специалисты «горячей» линии. Номер федеральной круглосуточной линии — 8 800 220 20 02, номер региональной линии: +7 (3852) 538−271. График работы последней — с 8:00 до 17:00 в будни, с 8:00 до 16:00 в выходные.

Другие подробности о переходе на цифровое ТВ в Алтайском крае читайте здесь.