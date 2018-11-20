Депутат Госдумы предложил штрафовать неработающих россиян

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил, чтобы неработающие россияне сами платили за себя все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, медицинского и социального страхования. Но касается это только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают, пишет « Российская газета ». У идеи есть противники.

Предложение Вострецова содержится в предложенных им поправках в Налоговый кодекс РФ.

Сегодня за трудоустроенных граждан взносы в соцфонды платит работодатель. В совокупности они составляют 30% в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.

Работодатель ежемесячно перечисляет за каждого работника 22% в Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд ОМС и 2,9% - в фонд соцстраха.

Как отмечает Сергей Вострецов, примерно 18 млн россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Хотя многие из них заняты неофициально.

Сергей Вострецов,

депутат Госдумы:

А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости. По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды ОМС регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 млрд рублей. А социальную пенсию данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения.

Депутат считает несправедливым такое положение дел. И предлагает неработающим гражданам самостоятельно уплачивать страховые взносы. Они могут рассчитываться из МРОТ. Только по предварительным оценкам, это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 млрд рублей. Однако данная обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении.

Сергей Вострецов говорит: «Если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов».

Эту идею не поддерживает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он считает, что в настоящее время правительством создана достаточная база для формирования бюджетных доходов за счет увеличения НДС, а предложение о введении обязательных платежей для неработающих несет в себе большие риски.