Депутат предложил строить дома с зонами выгула и кладбищами для домашних животных

Петров указал на дефицит площадок для выгула и отсутствие мест, где умершего питомца можно законно похоронить.
«Ежегодно мы становимся свидетелями настоящих дворовых „войн“ — многие жильцы недовольны замусоренностью придомовой территории различными продуктами жизнедеятельности питомцев. Не менее опасна и ситуация, когда умерших питомцев хоронят прямо в клумбах и в газонах рядом с домом — останки зверей становятся потенциальным источником заболеваний и эпидемий», — заявил депутат.
Такие «кладбища», по его мнению, возникают не из-за несознательности людей, а из-за отсутствия «продуманной инфраструктуры».
Об ответе министра на это письмо пока ничего не известно.