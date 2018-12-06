Депутаты Госдумы готовы лично посетить Бийск, чтобы увидеть строительство кластера-призрака

В Госдуме заинтересовались судьбой бийского автотуристического кластера «Золотые ворота Алтая» и расхождением данных по его строительству: Алтайский край одновременно отчитывается о его готовности на 7% и 74%. Парламентарии заявили о намерении лично посетить Бийск, и на месте разобраться, что все же происходит с объектом, сообщает ИА PrimaMedia .

На очередном заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заслушали доклад о строительстве «Золотых ворот Алтая». Председатель комитета Михаил Дегтярев отметил, что для приезда в Алтайский край появились весомые причины: в отчете по автотуркластеру есть существенные расхождения данных.

«В документах, которые нам предоставили значится всего лишь 7% готовность объектов, строительство которых предусмотрено в рамках создания автотуристического кластера «Золотые ворота». А представители администрации утверждают, что этот процент равен 74%", — отметил на заседании Дегтярев.

Один из депутатов предложил направить в регион узких специалистов, которые получат точные данные и предоставят их парламентариям.

Выслушав позицию представителя Алтайского края, а также взяв во внимание приход к власти нового губернатора, неединогласно депутаты решили «принять информацию к сведению и дождаться сдачи в эксплуатацию объектов».

Призрачные «Золотые ворота»

О бийском автотуркластере заговорили в 2012 году, когда губернатор Александр Карлин и министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко подписали соглашение о реализации в регионе проектов двух туркластеров — «Золотые ворота» и «Белокуриха». Если второй на сегодняшний день включает более десятка рекреационных объектов и принимает тысячи туристов, то первый попросту не существует.

На проект «Золотые ворота» делали большие ставки. Автотуркластер должен был стать сильной имиджевой точкой въезда на рекреационные территории Алтая. Ведь, по данным мэрии города, около 80% туристов, которые прибывают в регион, проезжают по автодороге через Бийск со стороны Барнаула. Власти считают, что строительство туркластера позволит создать более 500 рабочих мест и к 2021 году через «Золотые ворота» будут проезжать до 5 млн туристов в год.

К 2018 году на территории площадью 40 га должны были построить туристско-информационный и торгово-развлекательный центры, автозаправочный комплекс, станцию техобслуживания, кафе фастфуда, ресторан, гостиницу, кемпинг со стоянкой и воссоздать Бийский острог с пушками. Но фактически на территории кластера на въезде в город стоит только здание автоцентра, законсервированное в прошлом году, и ведется строительство придорожного сервиса.

За период существования кластера с площадки ушло несколько инвесторов. Даже вложив в проект значительные средства, собственники закрыли бизнес и закосервировали построенные в рамках кластера здания. Власти наукограда отчитались, что в конце 2017 года в автотуркластер вошли несколько инвесторов, также на площадке ввели в эксплуатацию все инженерные сети. Власти Бийска заявили, что это привлечет больше инвестиций.

Презентация туркластера «Золотые ворота Алтая» в Бийске. www. biysk22.ru

Сколько вложено

Согласно федеральной программе, общий объем инвестиций в «Золотые ворота» планово должен был составить 1 млрд 314 млн рублей. По данным мэрии Бийска на январь 2018, в проект вложили 261 млн рублей из федерального бюджета, 131 млн рублей внебюджетных инвестиций и 44,7 млн рублей — из бюджетов города и края.

В постановлении правительства РФ от 31 января 2017 года о внесении изменений в федеральную программу говорится, что в «Золотых воротах» уже создано 528 рабочих мест и его турпоток увеличился на 32,8 тыс. человек в год.