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Жизнь

Депутаты Госдумы хотят как можно быстрее поднять россиянам пенсии

5 марта законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума будет рассмотрен Советом Госдумы в приоритетном порядке, сообщает РБК. Это поможет как можно быстрее запустить процесс повышения выплат.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова.

В конце февраля комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки, согласно которым пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера.

Законопроект предусматривает выплату сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в 2019 году.

Согласно законопроекту, государство сначала должно довести доход пенсионера до уровня регионального прожиточного минимума (ПМП), а после этого проводить индексацию и начислять ежемесячные денежные выплаты. Благодаря этому получателям социальной доплаты всегда будет обеспечиваться выплата индексации сверх минимума.

О необходимости решить проблему с индексацией пенсий президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, если доход пенсионеров превышал прожиточный минимум, то им не выплачивали социальную доплату, в результате чего люди «чувствовали себя обманутыми».

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