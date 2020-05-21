Деревья, высаженные студентами АлтГУ на улице Аванесова в Барнауле, успешно перезимовали

20 мая специалисты Института биологии и биотехнологии АлтГУ проверили состояние перезимовавших саженцев липы, которые были высажены студентами и преподавателями опорного вуза в октябре 2019 года на аллее по улице Аванесова в Барнауле. Об этой акции опорного вуза рассказывал «Алтапресс».

Как показал тщательный осмотр молодых деревьев, из 50 липок только 2 не пережили зиму. По всей видимости, одна из них замерзла, а другая была сломана трактором при расчистке аллеи от снега.

Наталья Сперанская,

доцент кафедры ботаники Института биологии и биотехнологии АлтГУ:

Наталья Сперанская. Институт биологии и биотехнологии АлтГУ. В целом липы перезимовали хорошо, большая их часть уже покрылась молодой листвой. Правда, на некоторых лишь набухли почки, но это можно объяснить тем, что сейчас стоит очень сухая и жаркая погода, и из-за нехватки влаги деревца еще не проснулись. Сейчас необходимо провести ряд работ по уходу за посаженными деревцами: подвязать их, обрезать сухие ветки, полить, чтобы липы набрали силу, укрепились и далее хорошо развивались. Радует то, что среди пятидесяти высаженных лип практически нет погибших и сломанных, поскольку Южно-сибирский ботанический сад подготовил нам очень хорошие саженцы, а наши студенты ответственно подошли к их посадке: сделали глубокие лунки и основательно пролили землю.



Биолог уточнила, что липа относится к широколиственной породе и издавна считается полезной для человеческих нужд и самого леса. Она широко использовалась людьми для различных бытовых потребностей, для украшения парковых территорий и зеленых зон населенных пунктов. Первые пятнадцать лет липа растет медленно, набирается сил, а затем быстро превращается в большое, раскидистое дерево, дарящее летом тень и прекрасный аромат во время цветения.

В период цветения липа привлекает к себе особое внимание насекомых, питающихся ее нектаром. Это большой плюс, поскольку важно не только сохранять зеленые насаждения в городе, но и всю экосистему, которая не будет полной без насекомых. Таким образом, мы не только восстановили некогда существовавшую здесь липовую аллею, но и поспособствовали укреплению экосистемы города, — подчеркнула ботаник АлтГУ.

Жители данного микрорайона города выразили благодарность АлтГУ за восстановление аллеи и высказали пожелание, что эта акция станет первым шагом в реконструкции одного из старейших зеленых уголков краевого центра.

Саженец липы. Институт биологии и биотехнологии АлтГУ.

Напомним, что масштабная акция по высадке аллеи лип состоялась в Барнауле 15 октября 2019 года по инициативе Алтайского государственного университета. Место высадки по улице Аванесова было определено по согласованию с администрацией Барнаула и Горзеленхозом. Больше пятидесяти лет назад здесь уже была обустроена липовая аллея, был даже небольшой пруд. Летом в тени лип любили прогуливаться жители нагорной части города. К началу 2000-х аллея значительно поредела и пришла в упадок. Вместе с администрацией Барнаула Алтайский госуниверситет решил восстановить аллею. В мероприятии приняли участие 30 студентов биологического и географического факультетов АлтГУ, которые высадили на аллее 50 саженцев липы, выращенных в Южно-сибирском ботаническом саду Алтайского госуниверситета. Участниками акции стали ректор вуза Сергей Бочаров и президент Сергей Землюков.

Акция стала частью деятельности АлтГУ по восстановлению зеленых зон в Барнауле в русле концепции «Новая зеленая волна», проект которой был представлен рабочей группой ученых опорного вуза 24 марта 2020 года на заседании в администрации города и был одобрен Вячеславом Франком.