Детдомовцев будут судить за создание ОПГ и выбивание денег у сирот в Алтайском крае

Членов ОПГ обвиняют в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений: кражи, грабежи, разбои и похищение человека.

«В 2016 году 19-летний выпускник детского дома, являясь лидером преступной группировки, обратился к так называемому криминальному авторитету с предложением получать незаконный доход от преступной деятельности — завладением денежными средствами, находящимися на банковских счетах выпускников детских домов из числа детей-сирот», — рассказали в ведомстве.

В апреле 2016 года на территории Алтайского края появилось новое преступное сообщество — участниками стали 16 человек в возрасте от 17 до 35 лет, в том числе восемь детей-сирот.

Более двух лет члены ОПГ похищали деньги, принадлежащие достигшим совершеннолетия сиротам. Использовали разные способы — от простых уговоров до обмана и угроз. Потерпевшими признаны 20 человек

«Сумма похищенных денежных средств составила более 4,5 млн рублей. Судьба многих потерпевших, у которых отбирались деньги, впоследствии сложилась печально — оставшись без средств к существованию молодые люди стали лицами без определенного места жительства, однако не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свою жизнь», — отметили в ведомстве.

Пресечь деятельность ОПГ удалось в апреле 2018 года.

Один из лидеров группировки заключил со следствием досудебное соглашение, и в мае 2020 года уголовное дело в отношении него направлено в суд.

Дело в отношении остальных 15 участников и организатора ОПГ, которое составило 117 томов, в ближайшее время также направят в суд.