Дети из Новоалтайска вынуждены ходить в школу по железной дороге и опасному мосту

СУ СКР по Алтайскому краю занялся проверкой информации о бездействии администрации Новоалтайска. В паблике Barnaul22 опубликовали обращение жителей города о том, что часть учащихся школы № 10 ходят на учебу по ж/д путям и опасному мосту.