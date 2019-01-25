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Жизнь
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Дети из Новоалтайска вынуждены ходить в школу по железной дороге и опасному мосту

СУ СКР по Алтайскому краю занялся проверкой информации о бездействии администрации Новоалтайска. В паблике Barnaul22 опубликовали обращение жителей города о том, что часть учащихся школы № 10 ходят на учебу по ж/д путям и опасному мосту.

Мост и ж/д дорога, по которым ходят новоалтайские школьники.
Мост и ж/д дорога, по которым ходят новоалтайские школьники.
Дмитрий Гришин в vk.com/barneos22

По словам горожан, после закрытия школы № 4 детей перевели в другое учреждение, но школьного автобуса не выделили. Сейчас дети вынуждены несколько километров добираться до школы по опасной дороге.

Рискуя жизнью, школьники пролезают под грузовыми вагонами у железнодорожной станции, а также идут по аварийному мосту через реку Чесноковку, который в период паводка уходит под воду. Обращения родителей в администрацию города остаются без должной реакции.

Следователи намерены проверить ситуацию и выяснить причины и условия, по которым дети ежедневно подвергают свою жизнь опасности. Бездействию должностных лиц администрации города дадут оценку, и при наличии оснований возбудят уголовное дело.

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