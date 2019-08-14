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Жизнь
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Дети сотрудников Алтай-Кокса отдохнут на Черноморском побережье

19 детей работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) отправились отдыхать в санаторий «Вита» Анапы по путевкам от предприятия.

Дети сотрудников Алтай-Кокса отдохнут на Черноморском побережье.
Дети сотрудников Алтай-Кокса отдохнут на Черноморском побережье.
Источник: "Алтай-Кокс".

Возможность провести каникулы на Черноморском побережье получили школьники, чьи родители участвуют в программах повышения эффективности производства, занимают призовые места в корпоративных конкурсах и соревнованиях, соблюдают правила охраны труда, не имеют дисциплинарных взысканий.

На протяжении трех недель ребята пройдут общеукрепляющие процедуры, побывают на экскурсиях, поучаствуют в спортивных и развлекательных мероприятиях.

Дети сотрудников Алтай-Кокса отдохнут на Черноморском побережье.
Дети сотрудников Алтай-Кокса отдохнут на Черноморском побережье.
Источник: «Алтай-Кокс».

Алтай-Кокс оплачивает полную стоимость путевок и транспортные расходы.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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