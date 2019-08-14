Дети сотрудников Алтай-Кокса отдохнут на Черноморском побережье.

Возможность провести каникулы на Черноморском побережье получили школьники, чьи родители участвуют в программах повышения эффективности производства, занимают призовые места в корпоративных конкурсах и соревнованиях, соблюдают правила охраны труда, не имеют дисциплинарных взысканий.
На протяжении трех недель ребята пройдут общеукрепляющие процедуры, побывают на экскурсиях, поучаствуют в спортивных и развлекательных мероприятиях.
Алтай-Кокс оплачивает полную стоимость путевок и транспортные расходы.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com