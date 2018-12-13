«Дико стыдно»: Мария Мотузная раскритиковала работу союза алтайских студотрядов

Мария Мотузная выложила в своем telegram-канале очередной пост. Девушка рассказала о том, как участвовала в слетах «Снежного десанта» и была комиссаром стройотряда. Она раскритиковала агитационную работу ССО «Алтай» и назвала организацию «сектой». Altapress.ru выбрал самые интересные цитаты из ее публикации (орфография и пунктуация автора сохранены).

Про участие в «Снежном десанте»

— День начинался с того, что часть студентов шли проводить профориентацию среди старшеклассников, часть шла играть с малышами. В обед — игры в волейбол. После мы шли помогать дедушкам и бабушкам колоть дрова, чистить снег, у ветеранов ВОВ брали интервью, дарили подарки. А вечером большой концерт для жителей всего села. Люди действительно были рады приезду снежного десанта и с нетерпением его ждали каждый год.

Про стройотряды и присоединение Крыма

— Самое интересное началось в 2014 году. Я стала комиссаром стройотряда <…>. Напомню, что тогда я не разбиралась в политике, происходящих событиях и была полностью погружена в студенческую жизнь. Так вот, в марте нас собрали в штабе и сказали, что мы должны обеспечить явку своих отрядов на митинг в поддержку референдума в Крыму. Это было в форме приказа, а так же раздавались тексты для плакатов, которые мы тоже должны были рисовать. Хочу покаяться перед вами, я рисовала плакат «Севастополь был, есть и будет». Потому что я РЕАЛЬНО не понимала положения вещей и просто выполняла рабочее задание, как мне казалось. К слову, мне было 19 лет, как и большинству ребят. На мой взгляд, это жесткая эксплуатация неокрепших умов. Сейчас мне дико стыдно.

Мария Мотузная в «Снежном десанте». vk.com/lior018

Про «жуткую пропаганду»

— 2018 год, я давно покинула «секту», но продолжаю наблюдать за жуткой пропагандой с помощью ярких и известных ребят в городе. <…> Я ни разу не видела, чтобы люди говорили о РСО и пропаганде среди студентов. Туда идут далекие от политики люди, это не молодая гвардия. В большинстве своем — это провинциальные города и довольно большая аудитория. У меня остались безумно теплые воспоминания с тех времен, там я встретила первую любовь. Но сейчас, понимая, что происходило и происходит с помощью этого движения — мне становится противно и стыдно от того, что имела к этому отношение.

Критика отряда

После выхода поста Марию раскритиковали ее бывшие соотрядовцы. Они посчитали ее предательницей, сообщила девушка в «Твиттере».

Очень нравится, что весь мой отряд начал рвать и метать, что я мол Иуда

Ребят, я же написала только правду и факты

Какие обиды? pic.twitter.com/Ed14FD1M6W — Frolová (@La72La) 10 декабря 2018 г.

Кто такая Мария Мотузная

Летом 2018 года Мария Мотузная написала в Twitter о том, что ее обвиняют в экстремизме за сохранение двух картинок в альбоме «ВКонтакте». Это вызвало огромный общественный резонанс, статью об экстремизме в итоге решили смягчить.

Как рассказали altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю, сейчас ее дело передали обратно следователю, который «проводит дополнительные следственные действия». В розыск девушку пока не объявили. Когда вступят в силу изменения, смягчающие 282-ю статью, она сможет рассчитывать на административное наказание.

Девушку также обвиняли в оскорблении чувств верующих, но срок давности привлечения к ответственности по этой статье истек. В октябре Мария под предлогом поездки в Москву сбежала в Киев, где находится до сих пор. Чтобы пройти паспортный контроль в Киеве, она заявила пограничникам, что «Крым не наш».

Однажды девушка даже чуть не улетела в Париж в лагерь беженцев, но ее отговорили. Конкретных планов на жизнь она не озвучивает, со страной проживания пока не определилась.