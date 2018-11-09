Директор барнаульского планетария обжаловал приговор

В приговоре сказано, что Ягодкин показывал барнаульским зрителям 10 фильмов, нарушая авторские права компании Fulldomе Film Society LTD из Гонконга. При этом потерпевшей стороной суд признал российскую компанию «Общество сферического кино» (ОСК), которая распространяла фильмы как дистрибьютор.
Ягодкин доказывал, что ОСК и гонгконгскую компанию нельзя считать владельцами авторских прав. В апелляции он указывает, что суд отказывался приобщить к делу соответствующие доказательства (а именно ответы настоящих авторов фильмов).
Директор планетария считает, что приговор ему фактически легализует схему ввоза контрафактной продукции из Китая без уплаты таможенных сборов.
Подробнее позиции каждой из сторон этого судебного дела смотрите в нашем материале.