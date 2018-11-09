Директор барнаульского планетария обжаловал приговор

Руководитель барнаульского планетария Павел Ягодкин подал апелляционную жалобу на решение суда, приговорившего его к 10 месяцем лишения свободы условно за нарушение авторских прав. Ягодкин требует его оправдать, говорится в тексте апелляции (есть в распоряжении редакции).

В приговоре сказано, что Ягодкин показывал барнаульским зрителям 10 фильмов, нарушая авторские права компании Fulldomе Film Society LTD из Гонконга. При этом потерпевшей стороной суд признал российскую компанию «Общество сферического кино» (ОСК), которая распространяла фильмы как дистрибьютор.

Ягодкин доказывал, что ОСК и гонгконгскую компанию нельзя считать владельцами авторских прав. В апелляции он указывает, что суд отказывался приобщить к делу соответствующие доказательства (а именно ответы настоящих авторов фильмов).

Директор планетария считает, что приговор ему фактически легализует схему ввоза контрафактной продукции из Китая без уплаты таможенных сборов.

Подробнее позиции каждой из сторон этого судебного дела смотрите в нашем материале.