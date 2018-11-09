Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
546

Директор барнаульского планетария обжаловал приговор

Руководитель барнаульского планетария Павел Ягодкин подал апелляционную жалобу на решение суда, приговорившего его к 10 месяцем лишения свободы условно за нарушение авторских прав. Ягодкин требует его оправдать, говорится в тексте апелляции (есть в распоряжении редакции).

Павел Ягодкин
Павел Ягодкин
altapress.ru

В приговоре сказано, что Ягодкин показывал барнаульским зрителям 10 фильмов, нарушая авторские права компании Fulldomе Film Society LTD из Гонконга. При этом потерпевшей стороной суд признал российскую компанию «Общество сферического кино» (ОСК), которая распространяла фильмы как дистрибьютор.

Ягодкин доказывал, что ОСК и гонгконгскую компанию нельзя считать владельцами авторских прав. В апелляции он указывает, что суд отказывался приобщить к делу соответствующие доказательства (а именно ответы настоящих авторов фильмов).

Директор планетария считает, что приговор ему фактически легализует схему ввоза контрафактной продукции из Китая без уплаты таможенных сборов.

Подробнее позиции каждой из сторон этого судебного дела смотрите в нашем материале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка