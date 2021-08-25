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Жизнь

Для рожденных до 1967 года могут создать второй Пенсионный фонд РФ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений. Это будет второй Пенсионный фонд для выплат пенсий гражданам, родившимся до 1967 года.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Они платили страховые взносы в пенсионную систему современной России не в полном объеме, пишет РБК.

«Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции», — считает Титов.

Наполнять Фонд старших поколений могло бы государство за счет прямых дотаций, пишет bfm.ru. Среди других источников могли бы быть поступления от налога на роскошь, части налога на прибыль, части акцизов на алкоголь и табак.

Между тем скорость роста выплат работникам ПФР оказалась втрое выше темпов увеличения пенсий, которые выплачивает фонд.

Фонд оплаты труда работников Пенсионного фонда РФ в 2020 году был увеличен на 13,3% и составил 68,117 млрд руб., следует из данных Счетной палаты.

Средняя зарплата сотрудников центрального аппарата ПФР подскочила на 17,8% — с 78 до 91,2 тыс. руб. В территориальных органах ПФР зарплаты выросли скромнее — на 15,3%, с 40,6 до 46,8 тыс. руб.

Пенсии стали больше на 5,8%, или 878 руб. в пересчете на средний размер страховой пенсии по старости, которая составила 15 тыс. 977 руб. на конец года.

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