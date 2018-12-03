Дмитрий Киселев зачитал отрывок из Маяковского в поддержку российских рэперов

В эфире программы «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о задержаниях музыкантов и отмене из концертов в России. Он упомянул о рэперах Хаски, Элджее, Басте и Face и зачитал под бит фрагмент из поэмы Маяковского «Хорошо», пишет lenta.ru.