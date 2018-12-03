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Дмитрий Киселев зачитал отрывок из Маяковского в поддержку российских рэперов

В эфире программы «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о задержаниях музыкантов и отмене из концертов в России. Он упомянул о рэперах Хаски, Элджее, Басте и Face и зачитал под бит фрагмент из поэмы Маяковского «Хорошо», пишет lenta.ru.

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев.
www.youtube.com

«Предтечей рэпа в отечественной поэтической традиции, конечно же, был Владимир Маяковский. Образы Маяковского, рифмы и ритм — на зависть современным рэперам», — заявил Дмитрий Киселев.

Телеведущий пришел к выводу, что рэп-исполнителей «не стоит кошмарить».

Ранее altapress.ru писал о том, что телеведущий и гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал «определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова». Таким образом известный телеведущий призвал создать новую светскую этику, чтобы ограничение исходило не от власти, а в результате «общественной, научной дискуссии».

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