Дочь Буша-младшего раскрыла тайну Белого дома с привидениями

Дженна Буш-Хагер (дочь бывшего президента США Джорджа Буша-младшего) рассказала, что в бытность ее отца главой государства она встречала в Белом доме призраков, сообщает Huffington Post .

Она поведала, как во время жизни на Капитолийском холме они с сестрой Барбарой однажды услышали фортепианную музыку 20-х годов, а потом и оперное пение из камина в одной из комнат Белого дома.

«Мы обсудили это между собой. Но они пришли с добрыми намерениями. Это были дружелюбные призраки», — сказала Буш-Хагер.

Буш-Хагер утверждает, что рассказала об этом знакомому, который работал в Белом доме. Тот ничуть не удивился и ответил ей: «Ох, Дженна, если я расскажу, что слышал, ты не поверишь». Дочь президента добавила, что считает привидения из Белого дома дружелюбными.

Сестры Буш — Дженна и Барбара — родились в 1981 году. Когда Джордж Буш-младший стал президентом, сестрам было по 19 лет. В 2001 году Дженну задержали в Техасском университете в Остине, где она училась, пишет Lenta.ru. Ее обвиняли в нарушении запрета на хранение алкоголя лицами, не достигшими 21 года. Через несколько недель дочь президента попыталась купить спиртные напитки по поддельным документам и снова попала в полицию.

Историю с привидениями дочь экс-президента США рассказывала в эфире телеканала NBC, пишет bfm.ru.