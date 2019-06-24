Dog-friendly ли? Зачем барнаульские кофейни и рестораны стали разрешать вход с животными

Обычно на входе в кафе или ресторан барнаульцы видят табличку «С животными вход запрещен». Altapress.ru нашел 5 заведений, которые позиционируют себя как dog-friendly, и отправились туда с дворняжкой Рицей, чтобы узнать, какие трудности испытывает модное движение в столице края.

Dog что?

Кафе, магазины, парки и другие места, куда можно прийти с домашним животным, называют pet-friendly- или dog-friendly-заведениями. Dog — потому что чаще всего компаньонами выступают именно собаки. На входе в такое место либо есть специальная наклейка, разрешающая визит четырехлапых, либо просто нет запрещающего значка.

Такой формат заведений впервые появился в конце прошлого века в США, потом перекочевал в Европу. Там можно не расставаться со своим питомцем во многих супермаркетах, отелях, музеях, на пляжах и даже в некоторых офисах.

Часто, если животным все же нельзя входить в помещение, владельцы устанавливают неподалеку дог-паркинги. Обычно это крепление для поводка и лежанка, но иногда можно встретить и специальные запирающиеся будки.

С собакой в заведениях Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

В России тренд на dog-friendly-заведения появился относительно недавно. В Москве и Санкт-Петербурге — раньше других, там у хозяев и их питомцев уже есть широкий выбор, куда сходить. В 2016 году компания Mars Inc одной из первых в стране объявила свой столичный офис pet-friendly, а весной 2019-го тоже в Москве открылась первая собачья парковка.

«С собачками можно»

В Барнауле dog-friendly-места можно пересчитать по пальцам. Но сколько их конкретно, сказать сложно: заведения не слишком рекламируют свою открытую политику и не всегда указывают на входе, что питомцу тоже можно зайти. Популярные pet-friendly-заведения нашего города — кофе-бар FreeMan`s, сеть кондитерских Kuzina, кофейни Tucano Coffee, Cherry Merry и Coffee, please.

Мы взяли Рицу на поводок и отправились проверить, dog-friendly ли алтайские заведения в действительности.

На двери Kuzina — непривычная глазу наклейка «С собачками можно», внутри — небольшой зал с витринами, барным столом и парой стульев. Места немного, поэтому посетители, в том числе и собаководы, обычно не засиживаются в кондитерской, а берут что-то с собой.

Здесь можно купить угощение и для питомца: Kuzina предлагает специальные галеты-косточки. Но сегодня их нет, так что Рице остается только жалобно поглядывать на сладости. Добраться до еды собака здесь не сможет: все витрины застеклены, торты и другая продукция — в упаковках.

С собакой в заведениях Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

Посетителей с животными Kuzina начала принимать не сразу, три или четыре года назад. Управляющая заведением Мария Баканова рассказывает, что такое решение приняло руководство, но она и сама рада «потискать» пушистых гостей, если они воспитанные и общительные. Каждый день с питомцами сюда заглядывают четыре-пять человек, и обычно остальные покупатели только улыбаются. Но, конечно, не все.

«Бывает, кто-то обвиняет нас в антисанитарии, кто-то недоволен, что собаки без намордников, — не скрывает Мария Баканова. — Но конфликтов не случалось: питомцы ведут себя спокойно, да и контактировать с продукцией не могут. К тому же каждый месяц нас проверяет краевой Центр гигиены и эпидемиологии — и никаких замечаний по поводу животных мы не получали».

С собакой в заведениях Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

Недалеко от Kuzina находится Tucano Coffee. Как только заходишь внутрь, в глаза сразу бросается надпись на стене «Love. Peace. Coffee» — слоган сети заведений. В наличии кофе сомневаться не приходится, love и peace, как оказалось, тоже есть.

С собакой в заведениях Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

В кофе-бар чаще приходят посетители с небольшими собаками вроде йорков и той-терьеров, среди них уже есть постоянные клиенты. Сотрудники припоминают и гостей с кошкой, а вот большие псы здесь — редкость. Можно сказать, Рица стала одним из первопроходцев. Но нас заверили, что, если питомец воспитан, — пустят с удовольствием, несмотря на размер. Что ж, мы «фейсконтроль» прошли.

Если посетители будут недовольны соседством с хвостатым гостем, можно просто пересесть в другой зал: у Tucano Coffee их три.

С собакой в заведениях Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

Егор Короленко, управляющий барнаульской франшизой Tucano Coffee, говорит, что заведение скоро планирует закупить миски для воды. Пока при необходимости могут налить в одноразовый стаканчик. И хотя сейчас гостей с домашними животными не слишком много (а значит — и дохода от них), Егор Короленко видит в pet-friendly-движении большой потенциал.

«Все наши бары имеют cтатус dog-friendly, и на Западе этому уже никто не удивляется, — уверен управляющий. — Если бизнес хочет успешно развиваться, нужно быть в тренде — не важно, в какой ты стране. И я заметил: ситуация в России уже меняется, появляется все больше услуг для животных. Значит, люди тратят на это деньги, значит, бизнес рентабелен».

С собакой в заведениях Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

«Кайфово и симпатично»

В кофе-баре FreeМan’s многолюдно, так что братьям нашим меньшим, которые не помещаются на ручки, стоит поберечь лапы. Пока проходим через поток посетителей, с разных сторон к Рице тянутся руки, чтобы погладить, слышится дружелюбное: «Собака, смотри, собака!» Здесь гостю с питомцем не делают замечаний, а вот в соседнюю кофейню «Центральная» даже не пустят.

Управляющий у FreeМan’s и «Центральной» один — Станислав Кадров. Он очень просто объясняет такую разницу в политике организаций: во FreeМan’s в отличие от «Центральной» вся посуда одноразовая.

С собакой в заведениях Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

Станислав Кадров,

управляющий кофейнями:

По собственному опыту и по рассказам других рестораторов знаю, что в основном в кофейни ходят с «карманными» собачками, и для их владельцев границы часто стираются. Для них нормально, например, покормить животное из своей тарелки, а другие посетители видят это и представляют, как им в следующий раз подадут ту же посуду. И хотя она пройдет и посудомоечную машину, и химическую обработку, впечатление-то останется.

Сам Станислав только «за» животных в своих заведениях: говорит, это «кайфово и симпатично». Он вспоминает, что поначалу и в «Центральную» приходили гости с «йориками», пока их было немного. Но начали поступать замечания от посетителей — поэтому и появилось четкое ограничение: запрет на вход даже с самыми маленькими питомцами.

С собакой в заведениях Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

Пока что большинству рестораторов проще запретить визиты с питомцами, чем пытаться уследить за всеми посетителями. Станислав Кадров объясняет это тем, что, во-первых, в России только формируется культура собаководства, а во-вторых, рынок общественного питания у нас тоже очень молодой по сравнению с Европой, хотя и развивается очень динамично.

«Для Барнаула — пока рано»

Низкий уровень культуры собаководства в России, если не считать крупных городов, отмечает и директор сети ресторанов «Грильница» Максим Тушков. По этой причине на входах в его заведения есть наклейки, запрещающие вход с животными. Только запрет этот скорее для хозяев невоспитанных питомцев.

«И у нас, и в большинстве других мест, куда официально нельзя с животными, никто не бросится выгонять адекватного человека с адекватным питомцем, — поясняет Максим Тушков. — Да, в „Грильницу“ периодически заходят с кошками, с небольшими собаками, и никаких конфликтов не было. Формальный запрет нужен для определенной безопасности и комфорта гостей. Если животное будет причинять неудобства посетителям, мы попросим владельца покинуть заведение и покажем „а где написано, что с животными нельзя“».

С собакой в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Вообще ресторатор считает, что движение pet-friendly — «очень хорошая история». Однако, по его мнению, в Барнауле такую политику разворачивать пока рано:

«Если культуры посещения с собаками общественных мест нет, зачем создавать видимость, что мы dog-friendly? Пока что это может принести вред посетителям, но через какое-то время станет нормой и нигде не будет запрещающих табличек».

Запрещается , но разрешается

Владельцы заведений или франшиз сами решают, пускать в свое заведение животных или нет. Но мало кто может назвать законодательный акт, регулирующий этот вопрос, и конкретные установленные правила.

Один из важных документов для заведений — санитарные правила и нормы (СанПиН). В требованиях к организациям торговли животные не упоминаются вообще. Но по словам Любови Михаленко, инженера Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, в требованиях к организациям общественного питания ( СП 2.3.6.107 9−01) можно найти вот такое замечание (пункт 2.5.): «В организациях не размещаются помещения под жилье <…>, а также не содержатся домашние животные и птицы». Однако здесь речь идет не о посещении, а о содержании.

С собакой в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

К тому же в модельном законе об обращении с животными (постановление № 29−17 от 31 октября 2007 года) указано, что домашние животные — это крупный рогатый скот, свиньи, лошади и другие сельскохозяйственные животные, используемые для получения продуктов животного происхождения, в качестве транспортного средства или тягловой силы. А кошки и собаки, к которым мы испытываем чувство привязанности, — это животные-компаньоны.

Статья 17, пункт 1.2 этого же закона гласит: «Запрещается находиться с собаками и кошками в местах расположения детских площадок, на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, на территории объектов общественного питания, учреждений образования и организаций здравоохранения».

Собака. Лапы. СС0

Однако в законе Алтайского края «О содержании и защите домашних животных» (от 6 декабря 2017 года № 96-ЗС) есть важное уточнение (статья 12, пункт 6): «Запрещается посещать с домашними животными помещения, занимаемые магазинами, организациями общественного питания, медицинскими и образовательными организациями, организациями культуры, а также иными организациями (если при входе в указанные помещения размещена информация о запрете посещения с домашними животными), за исключением случаев сопровождения граждан собаками-поводырями».

Получается, краевое законодательство действительно дает заведениям возможность самостоятельно решать, поддерживать pet-friendly-политику или нет. Но в таком случае и вся ответственность за последствия этого выбора ложится на плечи руководства.

Как бы то ни было, посетителям не стоит слишком переживать за санитарную обстановку dog-friendly-заведений: регулярный производственный контроль никто не отменял. Если же у вас есть конкретные претензии к организации, можно обратиться в Роспотребнадзор — и ведомство проведет особую проверку.

Юлия Боднар