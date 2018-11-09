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Власти Барнаула перевели дорожные службы в режим повышенной готовности

Из-за штормового предупреждения коммунальные и дорожные службы Барнаула перевели в режим повышенной готовности, пишет официальный сайт города.

ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
Анна Зайкова.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 9 ноября в Барнауле ожидается резкое похолодание, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

На период штормового прогноза дорожные службы будут работать в усиленном режиме. При необходимости для борьбы с гололедом задействуют 17 пескоразбрасывающих машин и другую технику. Управляющим компаниям поручили расчистить дворовые территории и провести противогололедную обработку.

Глава города Сергей Дугин поручил привести все профильные службы в режим повышенной готовности, чтобы своевременно устранять возможные повреждения инженерных коммуникаций. Они могут возникнуть из-за похолодания.

Жителям Барнаула рекомендуют отложить дальние поездки и отказаться от использования личного транспорта. Автомобилистов призывают быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД. Пешеходам советуют надевать теплую одежду и нескользкую обувь.

С телефонами экстренных служб можно ознакомиться здесь.

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