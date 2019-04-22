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Жизнь

Дождались: в Алтайском крае потеплеет до +18 градусов

В Алтайском крае днем в среду, 24 апреля, воздух прогреется до +18 градусов, сообщает алтайский ЦГМС. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер.

Цветы.Солнце. Лето.
Цветы.Солнце. Лето.
СС0

Погода в Алтайском крае 23 апреля

ночью

  • -1…-6 градусов,
  • без осадков, утром местами туман,
  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • +10…+15 градусов,
  • без осадков, утром местами туман,
  • ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

Погода в Алтайском крае 24 апреля

ночью

  • -4…+1 градусов,
  • без осадков,
  • ветер южный, 2−7 м/с.

днем:

  • +13…+18 градусов,
  • местами в юго-западных районах небольшой дождь,
  • ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае 25 апреля

ночью

  • -1…+4 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • +12…+17 градусов,
  • на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь,
  • ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днем 23 апреля:+11…+13 градусов,
  • днем 24 апреля: +13…+15 градусов,
  • днем 25 апреля: +13…+15 градусов.
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