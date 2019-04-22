Дождались: в Алтайском крае потеплеет до +18 градусов

Погода в Алтайском крае 23 апреля
ночью
- -1…-6 градусов,
- без осадков, утром местами туман,
- ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
днем:
- +10…+15 градусов,
- без осадков, утром местами туман,
- ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
Погода в Алтайском крае 24 апреля
ночью
- -4…+1 градусов,
- без осадков,
- ветер южный, 2−7 м/с.
днем:
- +13…+18 градусов,
- местами в юго-западных районах небольшой дождь,
- ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Алтайском крае 25 апреля
ночью
- -1…+4 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с.
днем:
- +12…+17 градусов,
- на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь,
- ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле:
- днем 23 апреля:+11…+13 градусов,
- днем 24 апреля: +13…+15 градусов,
- днем 25 апреля: +13…+15 градусов.