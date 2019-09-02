Дожди и заморозки: какая погода будет в Алтайском крае в первые дни сентября

Погода в Алтайском крае 3 сентября
ночью:
- +5… +10 градусов, местами заморозки до -1,
- местами в западных районах небольшой дождь,
- ветер северо-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +17… +22 градуса,
- в отдельных районах небольшой дождь,
- ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Осенние листья Барнаула.
Михаил Хаустов
Погода в Алтайском крае 4 сентября
ночью:
- +4… +9 градусов, местами заморозки до -1,
- без осадков,
- ветер западный, 3−8 м/с.
днем:
- +17… +22 градуса.
- в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозе в предгорьях местами умеренный дождь,
- ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 5 сентября
ночью:
- +2… +7 градусов местами заморозки до -1,
- в отдельных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
днем:
- +18… +23 градуса,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.
Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка.
Михаил Хаустов
Погода в Барнауле
3 сентября ночью будет +8. +10 градусов и без осадков. Днем ожидается +18… +20 градусов, в первой половине дня небольшой дождь.
4 сентября ночная температура составит +5… +7 градусов, днем +17… +19 градусов и без осадков.
5 сентября ночью термометры покажут также +5… +7 градусов, в начале ночи возможен небольшой дождь. Днем +18… +20 градусов, без осадков.