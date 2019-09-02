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2 сентября 19°C

Дожди и заморозки: какая погода будет в Алтайском крае в первые дни сентября

С 3 по 5 сентября в Алтайском крае по ночам будут заморозки, а в некоторых районах — дожди с грозами. Дневная температура не поднимается выше +23 градусов, следует из прогноза алтайского ЦГМС.

Осень.
Осень.
СС0

Погода в Алтайском крае 3 сентября

ночью:

  • +5… +10 градусов, местами заморозки до -1,
  • местами в западных районах небольшой дождь,
  • ветер северо-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +17… +22 градуса,
  • в отдельных районах небольшой дождь,
  • ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Осенние листья Барнаула.
Осенние листья Барнаула.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 4 сентября

ночью:

  • +4… +9 градусов, местами заморозки до -1,
  • без осадков,
  • ветер западный, 3−8 м/с.

днем:

  • +17… +22 градуса.
  • в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозе в предгорьях местами умеренный дождь,
  • ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 5 сентября

ночью:

  • +2… +7 градусов местами заморозки до -1,
  • в отдельных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • +18… +23 градуса,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.
Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка.
Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле

3 сентября ночью будет +8. +10 градусов и без осадков. Днем ожидается +18… +20 градусов, в первой половине дня небольшой дождь.

4 сентября ночная температура составит +5… +7 градусов, днем +17… +19 градусов и без осадков.

5 сентября ночью термометры покажут также +5… +7 градусов, в начале ночи возможен небольшой дождь. Днем +18… +20 градусов, без осадков.

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