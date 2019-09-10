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Жизнь

Два года за 30 тысяч: алтайский таможенник попался на коррупции

Инспектор Алтайской таможни брал взятки за ускоренное оформление ввозимых машин. За два месяца он «заработал» 30 тысяч рублей и попался, пишет sib. fm со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Деньги.
Деньги.
СС0

Коррупционная схема работала так: с сентября по октябрь 2018 года предприниматель ввозил в Алтайский край из Кыргызской Республики автомобили через Барнаульский таможенный пост. При этом за каждый эпизод ускоренного оформления машин он платил должностному лицу по 5 тысяч рублей.

Всего он передал инспектору 30 тысяч рублей.

Экс-сотрудника Алтайской таможни приговорили к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно. Его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, в течение 2 лет он не сможет занимать определенные должности на госслужбе.

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