От слабоумия до сифилиса: две истории болезни Ленина и два бальзамирования

21 января 1924 года умер Владимир Ленин — один из самых известных российских революционеров, повлиявших на мировой ход истории. Спустя несколько лет после создания новой страны Советов, его здоровье начало стремительно ухудшаться. О том, что привело к гибели вождя и что с ним стало после — в материале altapress.ru

Первые симптомы

Существовали две истории болезни Ленина. Первую завели в связи с ранением в 1918 году, вторую — в связи с недомоганиями, начавшимися в 1921 году.

По официальной версии, Ленин умер из-за заболевания сосудов тела, атеросклероза. Какое-то время существовала и другая версия — сифилис.

Головокружения, головные боли, потери сознания, слабость, расплывающиеся буквы — первые симптомы загадочной болезни Ленина. Поначалу всё это списывали на переутомления. Вождь не знал отдыха, и мог работать подряд целые сутки.

В 1918 году его попытались убить. Эсерка Фани Каплан тяжело ранила Владимира Ленина. Но даже после ранения он не поменял режим работы. Продолжал в том же ритме, даже после появления первых признаков недуга — в 1921 году.

Диагнозы

В.И. Ленин в Горках во время болезни Государственный музей политической истории Росии , wikipedia.org

Первый диагноз поставили 28 мая 1922 года: поражение моторно-речевой зоны головного мозга в результате закупорки сосудов. Врачи посчитали, что именно утолщение стенок мелких артерий приводило к ухудшению самочувствия.

Сомнения вызвало то, что поставленный диагноз предполагал высокое кровяное давление и поражение отдельных долей головного мозга. На период обследований врачи заметных поражений мозга не выявили.

Начались поиски других причин. По этому случаю даже провели большой консилиум. Собрали не только отечественных, но и зарубежных врачей. Поставили новый диагноз — сифилитическое воспаление внутренней оболочки артерий. Антибиотиков в то время не знали — лечили препаратами, содержащими йод и ртуть.

Загадочная болезнь затихала на некоторое время и развивалась с новой силой — полный паралич правой конечности. Но диагноз сифилис врачи так и не подтвердили. И даже вскрытие после смерти показало — сифилис Ленина не коснулся.

Наперекор недугу

За всё время болезни выдвигалось огромное количество диагнозов. Владимиру Ленину приписывали хроническое отравление свинцом, желудочные недуги и другое. Но официальным диагнозом по-прежнему оставался атеросклероз.

На протяжении всего развития болезни Ленин пытался справиться со страшными её проявлениями. Одно время он едва ли мог говорить, заново учился выражать свои мысли. Один из его многочисленных лечащих врачей описывал то, как усердно в последние годы жизни Владимир Ильич пытался восстановить речь. Успехи были, значительные. Но все снова и снова возвращалось на круги своя — к постельной койке. 21 января 1924 года у Ленина начался припадок.

Осипов,

лечащий врач Ленина:

Правые конечности были напряжены до того, что нельзя было согнуть ногу в колене, судороги были также и в левой стороне тела. <…> Этот припадок сопровождался резким учащением дыхания и сердечной деятельности. <…> В это время мы измерили температуру — термометр показал 42,3° — непрерывное судорожное состояние привело к такому резкому повышению температуры; ртуть поднялась настолько, что дальше в термометре не было места. Судорожное состояние начало ослабевать. <…> Но ровно в 6 часов 50 минут вдруг наступил резкий прилив крови к лицу, лицо покраснело до багрового цвета, затем последовал глубокий вздох и моментальная смерть. Было применено искусственное дыхание, которое продолжалось 25 минут, но оно ни к каким положительным результатам не привело. Смерть наступила от паралича дыхания и сердца, центры которых находятся в продолговатом мозгу (цитата по leninism.su).

Наследственность

На следующий день после смерти Ленина, его тело было забальзамировано. Через аорту, в его кровь ввели дезинфицирующую жидкость из спирта, формалина и некоторых примесей. Вскрытие подтвердило диагноз атеросклероз. Несмотря на то, что сильные формы этого недуга проявляются в более зрелом возрасте, преждевременность объяснили наследственностью: отец Ленина тоже умер в 53 года. И тоже от склероза мозговых сосудов. И даже причиной смерти матери, которая скончалась значительно позже отца — в 70, стал тот же диагноз.

Транспортировка тела Ленина к станции , 1924 год wikipedia.org

Два бальзамирования

Из усадьбы Горки, где он скончался, тело доставили в Дом Союзов, где пять дней и ночей проходило официальное прощание. 27 января тело Ленина перевезли в Мавзолей на Красной площади. Специально по случаю сохранения первоначального вида тела Ленина, 26 февраля создали комиссию по наблюдению за его состоянием.

Похороны Владимира Ленина , 27 января 1924 Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

Больше десятка раз этот вопрос обсуждали на заседаниях. Первое бальзамирование не могло обеспечить долгосрочного сохранения тела. Ученые предлагали провести процедуру повторно.

Все необходимые устройство, включая устройство саркофага, закончились только 26 июля. Комиссия ЦИК СССР по увековечиванию памяти Ленина признала новое бальзамирование удачно завершенным.

Мавзолей и Спасская башня зимней ночью , 1938 год Владислав Микоша/Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

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