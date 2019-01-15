Единый номер службы спасения 112 работает только на 15% территории России

В 73 регионах России система оказания помощи по единому номеру службы спасения 112 развернута не полностью. Пользоваться ею могут только 28% населения страны, следует из итогов проверки Счетной палаты России .

Счетная палата проверила реализацию федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру „112“ в РФ на 2013−2017 годы».

На ее реализацию из бюджетов всех уровней потратили 14 млрд рублей. Однако в 73 регионах система развернута не полностью. «В настоящее время ее возможностями полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны», — отметила зампред Счетной палаты Вера Чистова.

Основная причина провала — недостатки межведомственного взаимодействия. В первую очередь — плохой уровень цифрового объединения системы с дежурными службами разных ведомств. В 17 регионах система-112 не позволяет передавать данные экстренного вызова в службы «01», «02» и «03» в автоматизированном режиме.

Еще одна причина плохой реализации программы — сокращение финансирования. Изначально на нее планировалось потратить 65 млрд, то есть в разы больше. Такое заметное снижение, по мнению Чистовой, говорит о том, что приоритет программы год от года снижался.

Сейчас МЧС разрабатывает проект федерального закона «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру „112“ в РФ».