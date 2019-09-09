Экс-командир «борта № 1» рассказал, чем питается Путин во время полета

Экс-командир президентского самолета, личный пилот первых лиц государства Владимир Федорушкин в программе телеканале НТВ рассказал, как готовят еду для президента РФ Владимира Путина.

Все обеды готовятся заранее. На самолет их привозят в закрытых контейнерах, которые вскрывают бортпроводники, чтобы разогреть питание.

«У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать», — пояснил Федорушкин.

Пилот добавил, что иногда президент был не очень доволен предоставленными ему блюдами, пишет bfm.ru.

Эксплуатирует «борт № 1» специальный летный отряд «Россия» управделами президента РФ. В авиапарке российского лидера числятся 10 самолетов этого типа различных модификаций, в том числе пять президентских.

На авиационном сленге Ил-96 называют «батон, баклажан».

Самолет является рабочим кабинетом и мобильным центром управления государством.

В июле 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в эксплуатацию ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ новый самолет Ил-96−300 производства ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Ранее сообщалось о другом президентском самолете, которому решили продлить срок эксплуатации в августе 2018-го.

Драгоценные камни и гобелен «батона»

Дизайн самолета создан Ильей Глазуновым, внутренняя отделка исполнена в Швейцарии компанией Jet Aviation. <С приходом в Кремль Владимира Путина в отряде появился второй такой самолёт, оснащенный в России, но под надзором и по технологиям британской компании Dimonite Aircraft Furnishings>.

Дизайн самолета включает в себя ценные породы дерева, драгоценных камней, гобеленов и раритетных произведений искусства. На каютах расположены электронные замки. Наличие спецоборудования выдает характерный плексигласовый «желоб» на фюзеляже самолета.

На самолете установлено оборудование, позволяющее вести управление вооруженными силами в случае ядерного конфликта.