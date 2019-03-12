Экс-руководитель Диагностического центра стал замминистра здравоохранения Алтайского края

Владимир Лещенко, экс-руководитель Диагностического центра, стал заместителем министра здравоохранения Алтайского края. К исполнению обязанностей он приступил 11 марта, соответствующее распоряжение подписал губернатор края Виктор Томенко, сообщает региональный Минздрав.

Что известно о Владимире Лещенко

Владимир Лещенко окончил Алтайский государственный медицинский институт в 1984 году по специальности «лечебное дело». В 1999 году закончил Алтайский госуниверситет по специальности «юриспруденция». В 2009 году закончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».

Свою карьеру начал врачом-хирургом Барнаульской больницы скорой медицинской помощи. С 1987 года работал главным врачом ЦРБ Смоленского района. С января 2001 года переведен на должность главного врача Станции переливания крови Бийска.

С ноября 2002 года и до января 2016 года был руководителем Диагностического центра Алтайского края. На фоне недовольства им со стороны властей края он сначала ушел в барнаульский медколледж, а затем и вовсе уехал работать в Республику Алтай.

С 2016 по 2017 год руководил «Барнаульским базовым медицинским колледжем», с 2017 по 2018 год являлся заместителем министра здравоохранения республики.

По данным «Политсибру», в 2018 году группа врачей Диагностического центра написала письмо врио губернатора Виктору Томенко с просьбой назначить Лещенко главврачом.

Владимир Лещенко — врач высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения РФ. За эффективную работу он несколько раз становился «Директором года Алтайского края».