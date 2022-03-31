Эксперты оценили риск блокировки гаджетов на Android и iOS в России

Эксперты считают, что шансы на такое решение 50 на 50.
Как подчеркнул гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, еще в конце февраля мало кто из представителей отрасли верил в реальность большинства подобных решений. Поэтому, по его мнению, в сложившейся ситуации возможны любые риски.
«Но ситуация с ограничением активации купленных в России смартфонов — это другое дело. Покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций. Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами и поставщиками услуг», — отметил Кусков.
На работу смартфонов, уже законтрактованных и отгруженных в России, не будет налагаться никаких ограничений, уверен другой собеседник газеты.